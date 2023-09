La emocionante despedida de Doruk en 'Hermanos': de su trágico desenlace a la carta del actor

Los seguidores turcos de Hermanos siguen consternados y con el disgusto en el cuerpo tras haber visto el estreno de la cuarta temporada de la serie y haber sido testigos del trágico final que ha tenido uno de los personajes más queridos: Doruk, interpretado por Onur Seyit Yaran. El capítulo 95, que aún tardará meses en verse en España, será el último en el que podremos disfrutar de este emblemático personaje quien fallece en un trágico accidente de coche dejando desolada a Asiye, su pareja en la ficción, y a todos sus seguidores que han contemplado con gran tristeza el terrible desenlace que han tenido el joven y una de las historias de amor favoritas del público.

La nueva entrega, que ya ha sido estrenada en Turquía, comienza con Doruk que, tras descubrir que su padre Akif (Celil Nalçakan) y Kaan (Eren Ören) fueron los culpables de la muerte de Kadir (Halit Özgür Sari), el hermano mayor de su amada, huye destrozado y sin rumbo en su vehículo. Mientras conduce, habla por teléfono con su progenitor reprochándole sus actos, desesperado y roto en llanto. La mala suerte hace que una mujer con un niño se le cruce en el camino y, aunque consigue girar el volante y esquivarles, su coche da varias vueltas de campana acabando con el peor de los desenlaces y con el final que nunca habrían querido sus fans: su muerte.

A la tristeza de los seguidores se ha unido la del propio actor, Onur Seyit Yaran, a quien el personaje de Doruk ha marcado de una manera muy especial ya que ha sido el papel que le ha dado a conocer y que le ha abierto las puertas del mercado internacional. El joven intérprete, de 28 años, no ha podido dejar de emocionarse en su adiós y ha compartido una emotiva carta en su perfil. Unas líneas, acompañadas de diferentes imágenes del rodaje de ese impactante episodio, en las que se desprende el afecto, el amor y la ilusión que ha supuesto este proyecto para él y el profundo agradecimiento que siente por todos los que han hecho que ese sueño fuera posible.

A corazón abierto, emocionado y nervioso, Onur comenzaba su despedida reconociendo que escribir ese mensaje no estaba siendo nada sencillo y que, por primera vez en su vida, lo hacia con "los labios temblorosos". Antes que nada, el actor quería dejar patente su "cariño para todos los que contribuyeron al proyecto en el que estuve involucrado durante 3 años", dirigiéndose de manera directa a "mis queridos hermanos, hermanas y amigos trabajadores del set".

La vida de un actor no es fácil, pero Onur se ha sentido apoyado por todo el equipo en todo momento. "Soportaste mi dolor, desde mi caminar hasta mi correr, estuviste a mi lado. Este es el final de esta historia para nosotros, pero estoy seguro de que os veré, mis amigos detrás de la cámara, a menudo a lo largo de mi carrera". Muy sincero, les hacía la promesa de que, cuando se encuentren en el futuro, "defenderé únicamente la verdad y la justicia, como el primer día, dondequiera que estén mi nombre y mi firma". El equipo se ha convertido en una familia a los que les asegura que tienen "un hermano, Onur, que hará todo lo posible por ti. Siempre".

Durante todo el tiempo que ha participado en Hermanos, el artista ha podido sentir el inmenso cariño de su legión de fans en cada uno de los pasos que ha dado y ha tenido unas palabras especiales para sus "queridos seguidores". "Siempre has estado a la vanguardia, has sido el mejor y has hecho lo mejor, merecer tu amor es uno de los logros que me hará afortunado a lo largo de mi vida", ha explicado emocionado.

La decisión de dejar la serie no ha sido sencilla pero, incluso sin compartirla ni saber los motivos que le han llevado a tomarla, sus incondicionales siguen a su lado y le desean lo mejor en cada proyecto que acometa en el futuro. Onur ha querido devolverles su apoyo y disculparse con los que se hayan sentido decepcionados con el paso que ha dado. "Estoy de acuerdo contigo, nos vemos en historias completamente nuevas, emociones completamente diferentes y mañanas soleadas, por favor perdóname, gracias", ha escrito el protagonista de Vulsat.

Sin duda, el paso de Doruk por la serie no se entiende sin la preciosa historia de amor que ha protagonizado junto a Asiye, papel interpretado por Su Burcu Yazgı Coşkun, que ha tenido en vilo a la audiencia con sus idas y venidas. Una intensa relación que el público ha ivido como propia cuando por fin la pareja se unía con fuerza contra todo y todos traspasando corazones. La química con su novia en la ficción era evidente y entre ellos saltaban chispas, ese es el motivo por el que sus fans les bautizaron como AsDor, la unión de sus iniciales, y soñaban con un noviazgo entre ellos fuera de la pantalla motivado por su gran interpretación.

El romance entre Asiye y Doruk ha sido uno de los más seguidos de la serie y una de las tramas que más van a echar de menos los seguidores. En su adiós, Onur no podía olvidarse de una persona fundamental para él, su cómplice tanto dentro como fuera de la pantalla, su gran amiga Su Burcu Yazgı Coşkun a la que define como "mi destino" y "mi entusiasmo". Asegura además, algo que habrá encantado a sus fans, que "estoy tan seguro, como de que mi segundo nombre es Seyit, de que este no es el final para nosotros".

Los dos jóvenes actores han vivido muchos momentos juntos durante estos tres años y Onur ha expresado su gratitud a Su Burcu por "nunca dejarme solo durante mi estancia aquí, por estar siempre a mi lado, espalda con espalda, en los buenos y malos momentos, contra amigos y enemigos". Puede que su historia en la ficción haya terminado pero su amistad es algo que perdurará. El artista añadía que "ha sido un honor para mí pasar este proceso contigo, juntos encendimos el fuego que nos iluminará en nuestras carreras para toda la vida. Estoy seguro de que siempre seremos dignos el uno del otro tras las huellas de este fuego. Espero que el polvo de nuestro cuento de hadas siempre nos lleve por el camino correcto".

Finalmente, y con el mismo sentimiento con el que ha escrito el resto de su misiva, Onur se ha despedido con nostalgia y algo de humor: "ahora lo diré en voz baja, espero que pase un avión y no se escuche... Doruk Atakul, fuera de línea".