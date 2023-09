'Hermanos' dice adiós a uno de sus protagonistas: el bonito y sorprendente gesto del actor con todos sus compañeros

Lo que empezó como un rumor se ha confirmado y ya es una realidad: unos de los actores más queridos de Hermanos abandona definitivamente la ficción. El 9 de septiembre, una semana después de la fecha prevista, se emitirá en Turquía el primer episodio de la cuarta temporada de Hermanos y lo hará con un capítulo impactante tras el que nada volverá a ser igual ya que la serie despide a uno de los personajes favoritos del público: Doruk Atakul, papel interpretado por Onur Seyit Yaran, quien se ha marchado del set de grabación con un detalle muy especial.

Su participación en la exitosa serie ha marcado al joven actor. Han sido muchas las horas de rodaje, junto a sus compañeros ha compartido risas, llantos y ha vivido momentos muy intensos en el rodaje, lo que les ha hecho convertirse en una pequeña familia. Por ese motivo, el guapo intérprete, de 28 años, ha querido tener un bonito y sorprendente gesto con todos ellos y ha decidido dar el dinero que iba a recibir por ese último episodio para que fuera repartido entre todos los miembros del equipo de Hermanos, dando así muestras de su generosidad y de la bonita relación que ha construído con todos en este tiempo.

Durante tres temporadas, Onur ha conquistado a la audiencia dando vida al hijo de una adinerada familia cuyo padre, el malvado Akif (Celil Nalçakan), es un hombre arrogante y sin ningún tipo escrúpulos. Aunque, sin duda, lo que ha enamorado al público de su personaje ha sido la bonita historia de amor que ha mantenido con Asiye (Su Burcu Yazgi Coskun), una de las hermanas Eren, una joven huérfana sin recursos económicos que estudia en su mismo colegio elitista.

Doruk comenzaba la ficción siendo un chico altivo y creyéndose superior a todos los demás pero, tras enamorarse de la joven, poco a poco va cambiando de actitud hasta llegar a protagonizar una de las tramas románticas más especiales y seguidas de la ficción, lo que hizo que los espectadores cayeran rendidos a sus pies. Y no es para menos ya que ha hecho un gran trabajo junto a su compañera: la pareja desprendía tal química en la pantalla que ha conseguido varios premios por su maravillosa actuación. Los fans de la serie echarán de menos al actor y los grandes momentos que nos ha regalado AsDor, nombre con el que han bautizado a los enamorados, pero los tendrán en el recuerdo para siempre.

Tras hacerse pública la noticia de que Onur Seyit Yaran abandona la serie, las ofertas laborales no han tardado en llegarle. El nuevo proyecto del talentoso actor se ha convertido en motivo de curiosidad para sus seguidores y para los medios turcos. El intérprete no se ha pronunciado todavía sobre su salida de la serie, ni sobre cuáles serán sus próximos pasos profesionales. Según apunta el portal turco Gazetevatan."se rumorea que tendrá un papel en una serie para una plataforma digital", asegurando incluso que, para ese nuevo trabajo, habría cambiado su look y se habría dejado barba.

¿Será España su próximo destino?

Onur es un enamorado de nuestro país y lo ha visitado en múltiples ocasiones, tanto por trabajo, con la promoción de Hermanos, como por placer, viajando a lugares como Barcelona, Madrid, Málaga y Valencia, ciudad donde pudimos verlo pasar parte de sus vacaciones este verano. El actor está estudiando español ya que, como ha confesado en diferentes entrevistas, le encantaría poder desenvolverse bien en nuestro idioma puesto que uno de sus mayores sueños a nivel profesional sería poder trabajar en España y, puestos a pedir, en un proyecto junto a su ídolo Mario Casas.

No sabemos si podrá materializar pronto su deseo pero, mientras esperamos descubrir el futuro laboral del querido intérprete, podemos seguir disfrutando de su talento en la tercera temporada del drama turco que, actualmente, podemos ver en Antena 3.