Así será la tercera temporada de 'Secretos de familia': las imágenes que han emocionado a sus fans

Secretos de familia ha conseguido mantener al público pegado a la pantalla, tanto en Turquía como en el resto de lugares donde se ha emitido, gracias a su adictiva trama, capaz de atrapar desde el primer instante al espectador, y al gran trabajo interpretativo de todo el elenco, que hacen que no puedas despegar tus ojos de ellos. En España todavía estamos disfrutando de la segunda temporada de esta ficción, pero en su país de origen la serie se despedía de la audiencia el pasado 7 de mayo. Ahora, regresa con fuerza con la esperada tercera temporada, que arrancaba sus grabaciones el pasado 8 de septiembre y que tendrá su gran estreno hoy día 24 en su país de origen.

Para abrir boca se acaba de estrenar el tráiler en Turquía y ya ha conseguido que los espectadores otomanos vivan una avalancha de emociones. Como decíamos, en nuestro país aún estamos viendo la segunda tanda de episodios por lo que te avisamos de que, a partir de ahora, puede que haya algún spoiler, aunque intentaremos desvelar lo justo para no romper con el misterio y no quitarle la gracia a los constantes giros de guion seña de identidad de la ficción. La historia comienza justamente en el punto en el que acabó la anterior: con Ceylin (Pinar Deniz) descubriendo que Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu) no ha muerto y encontrándose con él.

El avance de los nuevos capítulos arranca con un emotivo y duro enfrentamiento entre ambos en el que la abogada recrimina sin consuelo el daño que el fiscal le ha hecho con su muerte. Un desgarrador reencuentro ue ha hecho que más de uno suelte ya las primeras lagrimitas y, sobre todo, que aumente la curiosidad por saber qué es lo que ha ocurrido realmente. Al parecer, la serie dará un salto temporal de cinco años hacia adelante, momento en el que los protagonistas estarán divorciados y serán padres de una niña llamada Elif.

Esta decisión no ha agradado a muchos de los fans, quienes esperaban seguir paso a paso el embarazo de Ceylin. Como en Secretos de familia nunca nada es lo que parece, es probable que sí podamos ver como crece la barriguita de la letrada y que la trama se vaya desarrollando con diferentes flashbacks y flashfordwars, recursos muy utilizados en esta ficción.

Nuevos rostros se unen al elenco

La tercera temporada vendrá con aires renovados y nuevos personajes se unirán a la exitosa ficción para refrescar las tramas. Entre las nuevas incorporaciones estarán las actrices Seda Turkmen, que dará vida a Dilek, la nueva novia de Eren (Uğur Aslan). Junto a ella estará Ozlem Turay interpretando a Filiz, su hermana. Ambas ocultan un terrible secreto que no tardaremos en descubrir. Por su parte, Ferit Kaya interpretará a Can, el nuevo socio de Osman (Onur Özaydın), quien montará un negocio tras haber sido despedido del banco.

A los agitados juzgados de la serie se incorporará un nuevo y joven fiscal: Efe, bajo su piel se mete el actor Ulvi Kahyaoglu. Aysel Sezerel será Nadide, la nueva fiscal jefe, y tendrá como ayudante a Yiğit, en cuyos zapatos se mete Alican Altun. Ilgaz también tendrá nueva secretaria, Ela, papel interpretado por Çagla Demir, quien ya había trabajado antes con Kaan Urgancıoğlu en la premiada Kara Sevda donde, curiosamente, se metía en la piel de Banu, la asistente del malvado Emir, además de su amante.

Pero no será de Ela de quien Ceylin se tendrá que preocupar viendo peligrar su amor, sino de Nil, una joven abogada que se incorpora al bufete de Yekta Tilmen (Uğur Polat) y que se enamorará profundamente del fiscal, personaje al que dará vida Müge Bayramoğlu. Por su parte, Gürhan Elmalıoğlu será Arda Aşman, un productor que quiere hacer una película del libro ha escrito LaçinTilmen (Nilgün Türksever).