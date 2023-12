La hija de José Luis Gil da nuevos detalles del estado de salud de su padre: ‘No creo que vuelva a la tele’

La hija de José Luis Gil ha desvelado cuál es el estado actual de su padre, una semana después de que haya cumplido 66 años. El actor de La que se avecina está pasando por uno de los momentos más delicados de su vida, a causa de un duro golpe de salud. El pasado 14 de noviembre de 2021, sufrió un ictus que le obligó a apartarse de su profesión, y desde entonces su recuperación está siendo larga y prolongada. Ha sido su hija, Irene Gil, la que ha dado los últimos detalles de cómo se encuentra su padre.

Así se encuentra el actor José Luis Gil 16 meses después de sufrir un ictus

“No creo que mi padre pueda volver a la televisión. Fue un ictus muy fuerte, que le ha dejado secuelas graves”, ha comenzado diciendo la joven sobre su padre en una entrevista para la revista Pronto, transmitiendo estas malas noticias para aquellos seguidores que cuentan los días para volver a ver al actor en la pequeña pantalla. “Nosotros lo llevamos como podemos. Hemos hablado con los neurólogos, con el centro de rehabilitación y, aunque nadie nos dice que no haya nada que hacer, tampoco apuntan a que la situación se arregle. Yo no lo veo, pero ojalá me equivoque y todo cambie a mejor en el futuro”, ha continuado desvelando. Desde el primer momento en el que José Luis sufrió este bache, Irene ha luchado día tras día para que su padre tenga la mejor vida posible. Sin embargo, después de más de dos años, todo lo ve más complicado: “El paso del tiempo te hace perder las esperanzas", ha relatado.

Las emocionantes palabras de la hija de José Luis Gil dos años después del ictus que sufrió el actor

A pesar de su delicado estado de salud, su propia hija ha confesado que aún puede hacer algunos movimientos: “Tiene movilidad, pero, claro, no es un hombre muy joven. Mi padre reconoce a todo el mundo. Si viene alguien a verle sabe quién es, se entera de todo, pero tiene problemas para comunicarse”, ha añadido sobre el pronóstico. Además, el actor también ha recibido estas últimas semanas buenas noticias. El pasado 9 de diciembre, José Luis celebró su 66 cumpleaños como hace cada año, rodeado de su entorno más cercano. Un evento que no quiso perderse su esposa, la actriz Carolina Montijano, sus tres hijos, Irene, Daniel y Marta, y también estuvo una de las mejores amigas del actor, la intérprete Ana Ruiz, que le llama casi a diario. Según confirmó en mayo Alberto Caballero, el creador de La que se avecina, el que dio vida al presidente de Montepinar, sigue con una actitud muy optimista: “La recuperación es lenta, pero al tío no le falta energía y esperamos y confiamos en que se va a recuperar del todo”, afirmaba.

La hija de José Luis Gil, de 'La que se avecina', dedica una conmovedora carta a su padre: 'Hago lo que hizo por mí'

Las bonitas palabras de Pablo Chiapella al actor

José Luis Gil ha conseguido ganarse el cariño de la gente dentro y fuera de la pantalla. Uno de sus compañeros de reparto en la serie de Telecinco fue Pablo Chiapella, cuya amistad ha atravesado la ficción. Durante su paso por la alfombra roja de los Premios Forqué, el actor confesó unas emotivas palabras sobre su amigo: “Es un tío magnífico, un tío entregado, que te ayuda, con una energía brutal, siempre está de buen humor, es un tío muy divertido. A mí, además, José Luis me parece un actor como la copa de un pino y daba mucho poderío a la serie. Cuanto antes se recupere, mejor para todos”, contaba muy emocionado.