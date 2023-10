Las emocionantes palabras de la hija de José Luis Gil dos años después del ictus que sufrió el actor

El 4 de noviembre de 2021, José Luis Gil sufrió un ictus isquémico agudo hemisférico izquierdo que le apartó de su trabajo para volcarse en la recuperación. En estos 24 meses en los que se ha centrado en su salud, no deja de recibir mensajes de cariño del público que ha seguido su carrera y también de los compañeros que le quieren, le admiran y le echan de menos en los rodajes. Ahora que se cumplen dos años de su enfermedad cerebrovascular, y agradecida por tantas muestras de cariño, su hija Irene ha mandado un mensaje en el que explica cómo se encuentra su padre, que en diciembre cumplirá 66 años, y narra con sinceridad cómo afronta la familia la situación actual del intérprete.

"Me preguntáis por mi padre, os lo agradezco en el alma, sentir tanto cariño es un honor. Es duro tener que hablar en su nombre, me gustaría que él pudiese responder a vuestros mensajes. No es así. Han pasado 2 años y estamos asumiendo todos que la vida no va a volver a ser la misma. Es un golpe tremendo y que cuesta encajar, estamos en ello. Luchamos por afrontar esta situación que es muy compleja y dolorosa. Gracias por vuestra prudencia y vuestro respeto", ha detallado junto a una imagen en la que abraza a su padre, vestido con camiseta de manga corta y gorra bicolor, granate y negra con letras.

Las reacciones no han tardado en llegar. Los primeros en escribir han sido algunos actores de La que se avecina, donde José Luis Gil ha formado una segunda familia ya que trabajan juntos desde que en 2017 comenzó la primera temporada. Además, a algunos de ellos los conocía de Aquí no hay quien viva, comedia de 2003 que se transformó en la citada serie creada por los hermanos Caballero, sobrinos de José Luis Moreno. "Os queremos", ha dicho Cristina Castaño, que ha interpretado a la pareja de Gil en la ficción, mientras que Nacho Guerreros, Vanesa Romero y Ana Ruiz han usado emoticonos de corazones al leer las palabras de Irene.

Una larga trayectoria basada en el esfuerzo

Irene, nacida del matrimonio de José Luis con la actriz de doblaje Carolina Montijano, trabajó entre 2011 y 2014 como representante artística de su padre, uno de los actores más queridos de nuestro país, cuya trayectoria suma más de cinco décadas. "Soy un hombre con suerte, esta profesión es pico y pala. Tienes que ganarte hoy la convocatoria del día siguiente (en el caso del doblaje), la próxima obra (en el caso del teatro) y el siguiente capítulo (en la televisión)", aseguraba en La voz de tu vida, dejando claro que el éxito nace del trabajo y del esfuerzo, no del azar. Además, su gran aprendizaje fue tener siempre los ojos abiertos para ver a la gente que hace las cosas bien y seguir ese ejemplo. Hoy el referente para muchos compañeros es él.

El artista llegó muy joven a la profesión. Con 10 años acudía a castings acompañado por su hermana mayor, Mª Carmen, y le dieron sus primeros papeles infantiles. Lo empezó a compaginar con el teatro y esa magia sobre las tablets le hizo tener claro que esa experiencia le gustaba y quería seguir en esa línea. Mientras preparaba los papeles estudió tres años de Arte Dramático con un profesor. No fue alumno de la escuela oficial porque aún no tenía 16 años, la edad mínima para poder acceder. Más tarde llegaron los proyectos de doblaje y de televisión, donde los papeles del señor Cuesta y Enrique Pastor le dieron una gran repercusión mediática y numerosos reconocimientos.