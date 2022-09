'La que se avecina' termina de rodar su temporada 13 en su nueva localización

El rodaje de la decimotercera temporada de La que se avecina ha llegado a su fin. Tras varios meses de grabaciones en su nuevo plató (comenzaron el pasado mayo) y con varias bajas entre su elenco actoral, la ficción de los hermanos Caballero ha puesto punto y final a las tramas de sus siguientes episodios, que todavía están pendientes de fecha de estreno y que llegarán en exclusiva en Prime Video antes de su emisión en abierto en Mediaset España. "Tras cinco intensos meses, hemos terminado de grabar. Nos tuvimos que ir de Montepinar, pero mira, tan a gusto estrenando edificio en el centro, en unos platós mejores y más cerquita de casa. Porque esta serie será el público quien decida cuándo acaba. Nadie más. Gracias a todo el equipo por el esfuerzo que ha supuesto poner esto en pie. No recuerdo ningún caso de reinvención similar de una serie tras doce temporadas", ha escrito Alberto, creador de la serie, en sus perfiles sociales.

Mediante varias fotos, algunos de los actores principales como Loles Léon o Luis Merlo se han despedido de sus compañeros y del rodaje de esta temporada, que no será la última, ya que la serie ha sido renovada para una decimocuarta y decimoquinta, que comenzarán a rodarse en 2023 y 2024 respectivamente. "Día de final de temporada de La que se avecina 13, con Eva Isanta", ha escrito el hijo de María Luisa Merlo junto a una imagen besando a su compañera. Además, la intérprete de María del Carmen Carrascosa, madre del personaje de Miren Ibarguren, también ha querido decir adiós al equipo de vestuario, peluquería y maquillaje con una fotografía frente al espejo y Petra Martínez. "Gracias chicas, sois lo más", ha escrito la actriz.

Después de terminar el último episodio (¡Cuidado, spoiler!) con las maletas en la calle tras de haber sido víctimas de una injusta expropiación, los vecinos de Mirador de Montepinar van a comenzar una nueva vida cambiando de edificio y mudándose en un céntrico inmueble situado en el número 49 de la calle Contubernio, nombre homónimo a la productora de la serie. Con el estrés que eso conlleva, todos ellos deberán convivir con nuevos vecinos, se quedarán asombrados con las decisiones de una presidenta que tiene mano dura con la comunidad y harán frente a muchísimas aventuras y alocadas tramas, todas ellas con el particular e histriónico sentido del humor que les caracteriza.

La mayoría de personajes regresan con nuevas tramas, pero los espectadores echarán de menos a algunos de la temporada anterior como Alba Recio (Víctor Palmero), Enrique Pastor (José Luis Gil), Raquel Villanueva (Vanesa Romero) o Nines (Cristina Medina), que no estarán en la ficción por diversos motivos. A pesar de que la decisión de no continuar no es definitiva y algunos de ellos aparecerán de alguna manera, tanto Enrique como Cristina volverán cuando se recuperen del todo de sus respectivos problemas de salud. Además, se han incorporado otros nombres muy conocidos de la ficción en España como Félix Gómez, Mamen García o Álex Gadea, entre otros.