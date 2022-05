Los motivos por los que Vanesa Romero deja 'La que se avecina' tras doce temporadas

Vanesa Romero se despide de La que se avecina. La actriz, que da vida a Raquel en la ficción, no volverá a Mirador de Montepinar en esta 13ª temporada a causa de la incompatibilidad del rodaje con otros compromisos profesionales previos. "En breve comenzarán a grabar y están emocionados todos los que participan. La verdad es que ahora mismo tengo otros proyectos profesionales", ha declarado la intérprete durante una entrevista con Fórmula TV. Sin embargo, debido al gran cariño que guarda a esta loca comunidad de vecinos, no quiere desvincularse por completo del proyecto y no cierra la puerta a que su personaje pueda hacer un cameo espontáneo. "Estamos intentando cuadrar agenda y poder salir en algún capítulo para seguir disfrutando de la serie", dejando caer que esto no es un adiós sino un hasta luego.

La actriz no es la única baja notoria, ya que su compañero de reparto, Víctor Palmero, que daba vida a Alba, la hija de Antonio Recio, también ha puesto final a esta bonita etapa para centrarse en el mundo del teatro. Por su parte, la ficción ha renovado por dos temporadas más, pasando así a ser uno de los más longevas de la pequeña pantalla española. En esta entrega se incorporan al elenco nuevos fichajes como Laura Gómez-Lacueva, conocida por su participación en El pueblo, y se recupera a rostros como Mamen García, que apareció durante la primera temporada.

En estos momentos, Vanesa Romero tiene la agenda completa, viviendo uno de los momentos profesionales más dulces de su carrera, porque, tras el parón en los rodajes por la crisis sanitaria de la covid-19, ha vuelto cargada de ilusión y explorando nuevas formas artísticas. La exconcursante de Masterchef también está probando suerte detrás de las cámaras, ya que ha llegado a aventurarse en el mundo de la dirección, puesto que se encuentra trabajando en el guión de su primera serie de ficción que espera que muy pronto pueda ver la luz.

Igualmente, sin abandonar su faceta como actriz dentro del género del humor, el próximo verano, Vanesa Romero volverá a la los cines con el estreno de En temporada baja. Una comedia rodada en Valencia, su tierra natal, y donde comparte pantalla con algunos de los rostros más conocidos de la industria cinematográfica español, como Antonio Resines, Ana Millán, Edu Soto o Felez Martínez. Un reparto que es sinónimo de risas aseguradas para los espectadores.

En lo relacionado con los asuntos del corazón, la artista se encuentra feliz junto a su pareja, el productor musical Emilio Esteban. Ambos se conocieron en el año 2020 y a pesar de que decidieron tomarse un breve tiempo en su relación, debido al desgaste ocasionado por la convivencia y la distancia entre ellos, pronto lograron superar este bache y han vuelto a construir una vida en común. Demostrando de esta manera que las segundas oportunidades en el amor son posibles.

