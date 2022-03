El sentido homenaje de 'La que se avecina' al actor Eduardo Gómez en su último capítulo

Maxi (o mente fría como le bautizaron sus amigos) era uno de los personajes míticos de la divertida La que se avecina desde sus inicios. El divertido conserje reconvertido después en camarero de la cafetería del edificio deleitó al público con sus ocurrencias durante seis temporadas, desapareciendo a principios de la séptima entrega de capítulos en 2013. El intérprete Eduardo Gómez, que entonces tenía compromisos con otros proyectos, no regresó a Montepinar y en el verano de 2019 falleció, por lo que su personaje ya nunca pudo retomar su puesto en el grupo de “leones” del bar. Hasta ahora. El estreno de los episodios de la 12ª temporada ha traído consigo una cariñosa sorpresa de manos de los creadores de la serie, que han introducido una anécdota en la que Eduardo Gómez está más presente que nunca.

El drama personal de Eduardo Gómez (La que se avecina)

Los personajes que nos gustarían volver a ver en 'La que se avecina'

VER GALERÍA

Ha sido precisamente en el bar en el que tantas veces se reúnen Amador, Coque, Fermín, Vicente y Agus donde, mientras charlaban, han recordado uno de los rasgos del personaje de Gómez. Amador explica sus problemas amorosos y por qué no le sirven los consejos de sus amigos. “A veces echo mucho de menos los sabios consejos de mente fría, era el Yoda de Montepinar" asegura. Mientras se pregunta, un tanto nostálgico, dónde estará, suena un rayo y comienza a salir cerveza del grifo del bar. Un bonito homenaje sin duda que consigue recuperar, aunque sea durante unos minutos, a uno de los personajes más ocurrentes de la comedia coral.

Eduardo Gómez falleció a los 68 años en el verano de 2019, una triste pérdida para sus compañeros, que lamentaban así lo ocurrido. “Se nos ha ido este ser maravilloso metrosexual, pensador y mente fría. buen viaje, Edu, y gracias por tantos años de risas y buen rollo. Eres historia de la comedia. Adiós León" escribió Alberto Caballero. “Eduardo, compañero, me dejas sin palabras, aún sin dar crédito, pero me dejas también con recuerdos maravillosos de muchas risas y mucho cariño, amigo querido. Buen viaje compañero. Gracias por todo ", aseguraba Fernando Tejero, que coincidió con él en Aquí no hay quien viva y luego en La que se avecina.

VER GALERÍA

Los últimos capítulos de la temporada 12 de La que se avecina traerán a la pequeña pantalla las últimas aventuras de la loca comunidad de vecinos en el edificio de Mirador de Montepinar. Un desahucio se cierne sobre la construcción que no supondrá sin embargo el fin del grupo que tiene previsto reunirse en otras tres temporadas. El propio Alberto Caballero, creador de la ficción, confirmó que habrá un cambio de escenario. “Ya tenemos nuevos platós donde estamos construyendo el nuevo edificio” explicó.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.