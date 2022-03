Los personajes que nos gustarían volver a ver en 'La que se avecina'

La segunda tanda de capítulos de la 12ª temporada de La que se avecina regresa a Telecinco este lunes, aunque sus capítulos ya se han podido ver en Amazon Prime Vídeo. Las peculiares iniciativas de los habitantes de Mirador de Montepinar para tratar de evitar la expropiación, además de tener que sobrevivir a sus complicadas situaciones personales, como el triángulo amoroso de Amador, Berta y una joven veterinaria o las crisis matrimoniales de los Recio y de Vicente y Fermín, serán las principales historias a las que se enfrentarán los personajes. Tras confirmar que habrá más temporadas que se desarrollarán hasta 2024, lo cierto es que nos encantaría que algunos de los personajes que han pasado por todos sus episodios volvieran para refrescar las historias de 'esta nuestra comunidad'. De hecho, una de las caras que querríamos volver a ver es la de Malena Alterio, que interpretó a Cristina durante los primeros capítulos, y que se fue de la serie porque quería estar en otros proyectos.

"Me ofrecieron hacer teatro y ya llevaba mucho tiempo interpretando a Cristina. También es verdad que llevaba mucho tiempo haciendo de Belén. Me apetecía cambiar, hacer otras cosas", dijo Malena Alterio en Planeta Calleja sobre su salida de La que se avecina, sin cerrar la puerta a una posible vuelta más adelante. Otra de las actrices que volvería a revolucionar las tramas de la serie es Laura Pamplona, que apareció durante unos episodios dando vida a la elegante, carismática y determinada Dafne, una millonaria a la que la Cuqui (Eva Isanta) conocía en una exclusiva agencia de contactos. A pesar de su corta estancia en Mirador de Monteninar, todos los fans tienen mucho cariño a la intérprete y querrían que regresara para quedarse.

Quien siempre sale y entra de las temporadas de esta comunidad es Araceli, personaje interpretado por Isabel Ordaz. Aunque muchos no se quitan de la cabeza las similitudes con La Hierbas, de Aquí no hay quien viva, su personaje, que tuvo una peluquería en los primeros capítulos, siempre ha sido muy querido y su vuelta a la serie suele tener muy buena acogida entre los espectadores. Sus vaivenes con Enrique, sus líos con Berta y sus divertidas salidas de tono siempre dan un toque todavía más estrambótico a las tramas de los vecinos. Además, se echa mucho de menos a Judith Becker, a quien daba vida Cristina Castaño. La psiquiatra del edificio vivió muchos romances en la serie e incluso tuvo un hijo con el presidente (José Luis Gil), por lo que su regreso estaría más que justificado. Y no solo eso, a los habitantes de estos áticos y chalets no les vendría nada mal volver a cuidar su salud mental.

Aunque hay muchos personajes con tramas cortas a los que también se les coge cariño, muchos recuerdan a la hermana de Antonio Recio, interpretada por Silvia Abril. Su personaje, medicado por tener varios trastornos mentales, era de los más divertidos y dejaba momentos icónicos que los fans de la serie suelen recordar a menudo en sus perfiles sociales. Su vuelta sería más que maravillosa. Durante las últimas temporadas, Pepa Rus, que muchos recuerdan por hacer de 'La Macu' en Aída, también ha dejado huella en Montepinar. Clara, prima de 'La Yoli' (Miren Ibarguren), apareció en la décima temporada llegando del pueblo buscando trabajo. Que se quedara a vivir en el edificio para siempre les dejaría a todos atónitos.

