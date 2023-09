Luis Merlo rompe a llorar al ser preguntado por el estado de salud de José Luis Gil: ‘Es un tema muy doloroso’

Septiembre es un mes llenos de estrenos, como es el caso de La que se avecina, que acaba de presentar su decimotercera temporada. Pablo Chiapella, Vanesa Romero o Luis Merlo regresan un año más. Eso sí, con la sonada ausencia de nuevo de José Luis Gil, que frenó en seco su carrera profesional debido al ictus que sufrió en noviembre de 2021.

Desde entonces, muchos han sido los actores y compañeros de la serie que han querido mandarle su todo su apoyo y su cariño, y que se siguen acordándose muchísimo de él cada vez que se les pregunta por su estado de salud. En esta ocasión, ha sido Luis Merlo quien ha hablado de José Luis Gil en el FesTVal de Vitoria.

José Luis Gil es muy querido dentro del mundo de los actores. Es por eso que, los que han coincidido con él, siempre le tienen muy presente allá donde van. Luis Merlo continúa manteniendo una estrecha relación con él. Sin embargo, no se esperaba la pregunta sobre el estado de salud del artista. Al instante, se le han saltado las lágrimas y, muy emocionado, ha admitido que es un tema "muy doloroso". "Es un compañero de muchísimos años, estoy en contacto con la familia", continuaba diciendo con voz entrecortada. "Llevamos veintidós años trabajando juntos. Estoy muy en contacto con la familia y, además, a través de un gran amigo en común. Estamos interesados y metidos dentro del tema", añadía con los ojos vidriosos y con mucho respeto sobre el que fue su compañero en Aquí no hay quien viva y en La que se avecina.

Luis Merlo no ha dudado en mandar ánimos a José Luis Gil, que aún no ha vuelto a los escenarios. Además, ha reflexionado sobre lo que le 'queda' al actor por hacer en estos momentos, haciendo referencia a que debe recuperar la esencia de sí mismo: "Le deseo una pronta recuperación y que vuelva a ser José Luis Gil. Es maravilloso ser Luis, y luego Luis Merlo. Merlo es un invento, yo ni me llamo así. Es un invento que ha generado mi imaginación al tener una carrera. José Luis en la vida es José Luis, y luego es José Luis Gil, el actor que hace de… Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Sé que él necesita ser José Luis Gil y deseo que lo consiga lo antes posible", decía con todo su cariño.

El actual estado de salud de José Luis Gil

José Luis Gil continúa recuperándose del infarto cerebral que sufrió hace casi dos años. Es la hija del actor, Irene Gil, quien de vez en cuando muestra la evolución de su padre a través de sus redes sociales. La última imagen que publicaba con él era hace nada más y menos que seis meses. "Cada día un poco más lejos, cada día un poco mejor. Suma y sigue. Hasta el infinito y más allá", escribía la primogénita de José Luis, junto a una fotografía en la que aparecían los dos cogidos de la mano y paseando por las calles de Madrid. En la instantánea se puede apreciar cómo el actor tiene el puño hacia arriba y está sonriente, un gesto muy significativo que da pie a pensar que la recuperación va de forma ascendente.