José Luis Gil, actor de 'La que se avecina', recibe emocionado un premio en plena recuperación

José Luis Gil, actor reconocido por su papel en Aquí no hay quien viva y La que se avecina, ha ganado el premio ReTake de doblaje 2022, un galardón que se otorga por votación popular como parte de los Premios Nacionales de Doblaje de España. El intérprete, que ha puesto voz a Patrick Swayze, Hugh Grant, Woody Harrelson o al personaje de Buzz Lightyear de la saga Toy Story, ha posado muy feliz con este reconocimiento. Así se puede ver en una fotografía que ha publicado su hija Irene, encargada de actualizar el estado de salud de su padre después del ictus que sufrió en noviembre de 2021, un duro golpe que le llevó a estar ingresado durante veintidós días en la UCI del hospital Nuestra Señora del Rosario de Madrid.

Ana Ruiz cuenta con detalle cuál es el estado de salud de su amigo y actor de 'La que se avecina', José Luis Gil

A pesar de que José Luis cada vez se va encontrado mejor, el actor no acudió el pasado noviembre a la entrega de premios, por lo que tres de sus grandes amigas y compañeras de profesión fueron a su casa para llevarle el merecido galardón. "Ayer vinieron Ana María Simón, Sara Vivas y María Antonia a traerle su premio ReTake y una tarta para celebrarlo, no sé qué le hizo más ilusión", ha escrito Irene junto a una fotografía en la que el actor (con gorra y camiseta de estar por casa) mira a cámara desde uno de los sofás del salón mientras la también actriz de doblaje le da el trofeo. Además, tras esta gran noticia, muchos de sus compañeros de La que se avecina, como Cristina Castaño o Nacho Guerreros, no han dudado en comentar la instantánea para mostrar su alegría.

El intérprete de la ficción de los hermanos Caballero continúa además, tal y como puede verse en la fotografía con el trofeo, recuperándose del pequeño traspiés que tuvo el pasado noviembre en la mano derecha por culpa de una caída. "Hemos tenido un bache en el camino. Celebramos el Día de la Almudena con un tropiezo y rotura de meñique. Ahora, energía no le falta. Ha seguido rehabilitando y saliendo a tomar su cafelito. Suma y sigue", escribió su hija junto a la que fuera una de las primeras fotografías publicadas del actor (aparece sentado en una terraza tras haberse tomado un café), un año después de su ictus isquémico agudo en el hemisferio izquierdo.

Cristina Medina se rompe al preguntarle por su compañero José Luis Gil, que se recupera de un ictus

Aunque todavía sin fecha de vuelta e incorporación al trabajo (no se sabe si volverá a interpretar a Enrique Pastor), su hija Irene es optimista y ha asegurado que aunque la recuperación va despacio su padre se encuentra feliz y muy agradecido de todo el apoyo que está recibiendo. "Simplemente, esto es lento y no hay nada que contar. Seguimos avanzando, con ayuda de gente maravillosa. Sin ocultismo, sin secretismo y un poco cansados de titulares morbosos", dijo en sus perfiles sociales.