Ana Ruiz cuenta con detalle cuál es el estado de salud de su amigo y actor de 'La que se avecina', José Luis Gil

Los amigos y seguidores del querido actor José Luis Gil siguen muy pendientes de su estado de salud tras sufrir el pasado mes de noviembre un infarto cerebral. Hace solo unos días, su compañera de reparto en la serie La que se avecina, Cristina Medina, contaba cómo se encuentra el actor en la premier de la película After: 'no sé exactamente, pero sé que no anda bien, sé que está en ello', fueron sus palabras. Ahora ha sido la gran amiga del intérprete zaragozano, Ana Ruiz, quién, con motivo de la celebración del Día Internacional del Actor, ha compartido con sus seguidores una bonita fotografía de los dos juntos y ha matizado en qué está consistiendo la recuperación del artista, arrojando luz sobre su actual estado de salud. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

