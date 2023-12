José Luis Gil, de 'La que se avecina', cumple 66 años: así es su vida actual tras el ictus que sufrió hace dos años

José Luis Gil ha cumplido 66 años en uno de los momentos más delicados de su vida, tras un duro golpe de salud. El intérprete se dio a conocer en la pequeña pantalla en 2003 al interpretar a Juan Cuesta en Aquí no hay quien viva, un papel que años más tarde emularía dando vida a Enrique Pastor en La que se avecina. Desde que sufrió un ictus el 14 de noviembre de 2021, su recuperación está siendo larga y prolongada, y ha optado por mantenerse alejado de las cámaras y de la vida mediática.

"Mi padre está recuperándose en casa. Los amigos, familiares y compañeros que han querido, han venido a verle. Simplemente, esto es lento y no hay nada que contar. Seguimos avanzando, con ayuda de gente maravillosa. Mi madre, mis hermanos y, por supuesto, mi padre, agradecemos infinitamente las muestras de cariño", fueron las primeras palabras con las que la hija del actor comunicó el estado de salud de su padre. Gil sufrió a los 63 años un ictus isquémico en el hemisferio izquierdo de su cerebro y permaneció más de 22 días ingresado en un hospital madrileño. Desde que recibió el alta el 26 de noviembre de 2021, dejó a un lado su trabajo para apoyarse en su familia y recuperarse desde casa.

Es cierto que han sido muy pocas las informaciones que se conocen sobre su estado de salud actual. En algunas ocasiones, sus compañeros de profesión han sido los encargados de desvelar cómo se encuentra. Una de las últimas en dar detalles sobre su estado de salud fue la actriz Macarena Gómez: "Te entiende cuando le hablas. Lo que tiene es dificultad para hablar, pero él realmente entiende todo lo que está pasando. Es curioso porque él y yo, en los primeros años de La que se avecina, nunca hablábamos. No tenía secuencias con él y apenas lo veía. Y el último año hubo algo que nos hizo conectar. Sé lo que fue, pero no lo voy a contar. Empezamos a tener conversaciones muy interesantes", confesó la intérprete en una entrevista para El Debate.

Casado con Carolina Montijano y padre de tres hijas

En el ámbito personal, José Luis Gil no se puede encontrar mejor rodeado. Su profesión le ha dado grandes alegrías y una de ellas ha sido la de conocer a la que es su esposa desde hace más de treinta años, la actriz de doblaje Carolina Montijano. Juntos han tenido tres hijos; sus dos hijas, Irene y Marta, han compartido en alguna ocasión su pasión por la interpretación, pero su hijo Daniel es ingeniero informático. Son una familia muy unida y ahora más que nunca, ya que se han tenido que fortalecer para hacer frente a las adversidades. Desde siempre, la pareja ha optado por mantener su relación y su vida personal alejada del foco mediático, y son muy pocos los detalles que se saben de ellos.

A las puertas de cumplir dos años desde que sufrió la enfermedad, su hija Irene Gil quiso dedicar públicamente unas bonitas palabras a su padre: “Me preguntáis por mi padre, os lo agradezco en el alma, sentir tanto cariño es un honor. Es duro tener que hablar en su nombre, me gustaría que él pudiese responder a vuestros mensajes. No es así. Han pasado 2 años y estamos asumiendo todos que la vida no va a volver a ser la misma. Es un golpe tremendo y que cuesta encajar, estamos en ello. Luchamos por afrontar esta situación que es muy compleja y dolorosa. Gracias por vuestra prudencia y vuestro respeto", detalló junto a una fotografía en la que aparecía abrazada a su progenitor.