La hija de José Luis Gil, de 'La que se avecina', dedica una conmovedora carta a su padre: 'Hago lo que hizo por mí'

José Luis Gil, actor de la serie La que se avecina, continúa recuperándose del ictus isquémico agudo que sufrió en noviembre de 2021. Desde entonces, han sido contadas las ocasiones en las que hemos podido ver al artista, cuyo estado de salud ha preocupado a familiares, amigos y seguidores. Durante este periodo de tiempo, el intérprete ha estado inmerso en su rehabilitación, en la cual está recibiendo todo el apoyo de su círculo más cercano, o lo que es lo mismo, de sus seres más queridos que no se separan de él ni un solo minuto. Prueba de ello es la imagen que ha compartido su hija Irene, dedicándole además una conmovedora palabras a través de una carta.

VER GALERÍA

José Luis Gil, de 'LQSA', se rompe el meñique en plena recuperación del ictus que sufrió

Este fin de semana, Irene Gil ha publicado una instantánea en la que aparecía ella dando un paseo con su padre, agarrada de su brazo. La preciosa estampa va acompañada de unas cariñosas palabras: "En 2006, cuando nació mi hija, la ingresaron unos días y yo tuve una depresión posparto tremenda", comenzaba recordando uno de los momentos más difíciles de su vida. Y continuaba diciendo: "En 2012, me caí esquiando, me rompí la espina tibial, ligamento, un destrozo. Operación, escayolada 2 meses, 7 meses rehabilitando", relataba, rememorando otro instante que tenía grabado en su corazón. Sin embargo, estos hechos los relataba de tal forma que se quedaba con lo bueno, es decir, la ayuda que recibió de sus padres, siempre muy cerca de ella. Algo que, hoy día, Irene Gil tiene muy presente en su vida.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

José Luis Gil cumple 65 años recuperándose poco a poco y arropado por los suyos

"Fueron dos momentos complicados, necesitaba ayuda y en ambos casos, me instalé en casa de mis padres. Ellos me cuidaron, a mí y a mi familia", seguía contando la hija del actor, destacando lo importante que fueron sus progenitores y lo mucho que le apoyaron. Ahora es ella la que se ve en la necesidad de devolver todo ese cariño que en su día recibió y que, en la actualidad, es su padre el que lo requiere. Por este motivo, la hija de uno de los protagonistas de La que se avecina se está volcando de lleno en José Luis, recientemente galardonado con el Premio Nacional de doblaje ReTake -entregado por Ana María Simón, Sara Vivas y Maria Antonia, pero el cual no pudo recoger por razones más que evidentes-. "Ahora, son ellos los que necesitan apoyo y que les echen una mano. Aquí estamos, nos hemos venido a hacer lo que tantas veces ellos han hecho por nosotros", decía Irene Gil orgullosa.

VER GALERÍA

El actor José Luis Gil ('La que se avecina') se recupera en casa tras sufrir un ictus

"Solo espero que pronto dejemos de ser necesarios aquí. Suma y sigue. No llueve eternamente", terminaba Irene la emotiva carta que le ha dedicado a su padre. Unas preciosas palabras que han levantado las reacciones de sus seguidores, quienes no han parado de mandar su ánimo y su apoyo por estos momentos tan delicados que están viviendo en la familia Gil, aunque poco a poco ya están viendo la luz al final del túnel. La publicación se ha llenado de cientos de comentarios muy positivos, entre los que estaban el de la intérprete Cristina Castaño, compañera de José Luis Gil en la serie de Telecinco, y la actriz Ana Ruiz, que les mandaba todo su cariño: "¡Cuestión de tiempo! ¡Y qué bien lo estáis haciendo! ¡A seguir!".