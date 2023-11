Carlos del Amor dedica el Ondas a su mujer y sus dos hijos: 'Me duele el pecho de amor al pensar en ellos'

Uno de los momentos más emotivos de la 70ª edición de los Premios Ondas fue el discurso de agradecimiento de Carlos del Amor, distinguido como mejor presentador de televisión por acercanos a la cultura de una forma insólita e imaginativa gracias a su crónicas y entrevistas que son un género en sí mismo. "Esto impone. Decía el otro día Luis Mateo Díez cuando le entregaron el Cervantes que la felicidad es la tranquilidad. Hoy soy sumamente feliz, pero estoy sumamente nervioso", dijo el periodista murciano al recoger este importante galardón.

Después, con su inconfundible voz, se mostró más romántico que nunca al dedicar el Ondas a su mujer, la también periodista Ruth Méndez, y sus dos hijos, Martín y Lope. "Quiero agradecer este premio a Radio Televisión Española por muchas razones. La primera y fundamental es porque me ha dado una familia, pero una familia literalmente hablando. Gracias a trabajar en la tele, me mandaron a La mostra de Venecia y ahí conocí a una reportera de Mediaset y gracias a esa relación llegaron Martín y Lope, asi que este premio es para Martín, para Lope y para Ruth. Como canta Arde Bogotá, me duele el pecho de amor al pensar en ellos", pronunció entre aplausos.

Carlos del Amor también compartió el premio con su madre y sus hermanos. "Se lo quiero dedicar a mi madre, que hace muchos años me metió, me obligó casi a meterme en un coche y a hacer el examen de ingreso en la Facultad de Periodismo. Yo creía que no tenía ninguna posibilidad de entrar y me apretó. A mis hermanos, con especial mención a mi hermano, que sufragó los gastos mientras yo estudiaba en Madrid sin que yo lo supiera nunca", manifestó emocionado.

Por último, se acordó de sus compañeros de profesión. "A la redacción de informativos de Televisión Española, que hacen los mejores telediarios de este país, y a los directores de informativos que confiaron en mí. A Fran Llorente, que un día dijo a una jefa de cultura: 'Llama a ese chico de Murcia y que venga', y al actual, a Josep Vilar, que cada vez ensancha más la ventana para que se cuele la cultura a través de La 1".

Antes de bajarse del escenario y reencontrarse con su mujer, el periodista volvió a citar al galardonado con el Premio en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2023: "Luis Mateo Díez dijo aquel día que la vida muchas veces es incómoda. Este premio la hace mucho más cómoda. Gracias".

Carlos del Amor, que se ha despertado esta mañana abrazado a su Ondas, dio sus primeros pasos en el mundo del periodismo como redactor en las dependencias de Murcia de RTVE. Luego llegó a Madrid y desde entonces ha estado vinculado de una manera u otra al área de cultura de los servicios informativos. Gracias al trabajo, tal y como ha explicado en su discurso de agradecimiento, conoció a la mujer de su vida, con quien se casó en junio de 2021 en la más estricta intimidad. "Sí, quiero... Carlos del Amor. Como todo en nuestra vida contingente y necesario, surrealista pero bonito...", publicó la reportera de Telecinco junto a esta foto de familia.

El matrimonio ha contagiado su amor por el arte a Martín y Lope, de nueve y siete años. A los niños les divierte cantar los temas de Joaquín Sabina, ir de museos, hacer manualidades en casa o jugar a ser directores de cine.

Desde que es padre, Carlos del Amor es más feliz, pero sus preocupaciones han aumentado. "Todo lo que tenga que ver con la infancia me preocupa mucho; son los más indefensos de todos. Desde que ellos están en mi vida se me han disparado las preocupaciones por todo: por el medio ambiente, por cómo defendernos de la gente peligrosa, por el futuro del planeta, y por cómo conseguir que mejore en España la educación y que se apoye más a la cultura", confesó en una entrevista concedida a La Verdad.