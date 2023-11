Conoce a los 16 participantes del 'Benidorm Fest 2024': de Angy Fernández a Jorge González

Ya se conocen los 16 concursantes que competirán en el Benidorm Fest 2024, para representar a España en Eurovisión. El Teatro Alameda de Sevilla ha sido el lugar escogido por RTVE, para revelar los candidatos que sucederán a Blanca Paloma. Cabe recordar que la capital andaluza se viste de gala con motivo de los Grammy Latinos. Angy Fernández, María Peláe, Jorge González o Miss Caffeina han sido algunos de los artistas seleccionados. Sin embargo, no será hasta el próximo 14 de diciembre cuando se presenten las canciones con las que participarán cada uno de ellos

“Hemos querido hacer un pack de artista y canción, tenemos un poco de todo y creemos que la selección es muy potente. Habrá estilos que no ha habido hasta ahora. Nuestro objetivo es hacer un festival que guste a todo el mundo”, ha dicho Ana María Bordas, jefa de la delegación española en Eurovisión y codirectora del Benidorm Fest. El ganador se convertirá en el representante español de la próxima edición de Eurovisión, que se celebrará entre el 7 y el 11 de mayo del año que viene en Malmö, Suecia.

Angy Fernández

Angy Fernández ya es una veterana en el mundo de la música. La actriz nació en Palma de Mallorca y alcanzó gran popularidad cuando se convirtió en finalista del programa Factor X. Además, también ha logrado hacerse un hueco en el mundo de la actuación y ha tenido importantes papeles como por ejemplo, en Física o química y en Amar es para siempre. Se convirtió en la ganadora de la primera edición de Tu cara me suena, donde conquistó al público con su carisma y su voz tan peculiar.

Jorge González

Jorge González ya es un experto en los concursos musicales. Nació en Villarejo de Salvanés, Madrid. El cantante participó en la quinta edición de Operación Triunfo en 2006 y desde ese momento, comenzó a adentrarse en el mundo de la música. También concursó en La Voz y más tarde, en 2021, ganó la octava temporada de Tu cara me suena. En 2007 el artista publicó Dikélame, su primer álbum y actualmente cuenta con tres discos de estudio.

Almácor

Almácor nació en Villena, una ciudad de Valencia. A finales de 2019, se dio a conocer a través de sus plataformas digitales, donde comparte todavía con todos sus seguidores pequeños fragmentos de sus diferentes temas. Esta última edición de Los 40 Music Awards, el artista ha estado nominado a Mejor Artista Revelación Urbano.

Dellacruz

Jorge de la Cruz Correa, conocido artísticamente como Dellacruz hizo su entrada en el panorama musical en 2019 con el lanzamiento de su primer sencillo, Siempre regresa. Uno de sus mayores éxitos hasta la fecha ha sido La Trama. Además de su faceta como cantante, el artista canario también es compositor de grandes músicos internacionales, entre los que se encuentran: Sergio Dalma, Dvicio, Xuso Jones, Bombai o Famous.

Lérica

Lérica es un grupo compuesto por Rubén Noel, Juan Carlos Arauzo y Tony Mateo, -hermano del cantante Abraham Mateo-. En 2015 publicaron su primer álbum Gran Hermano 16. A lo largo de los años, estos tres amigos han conseguido incluir sus temas en numerosas listas de éxitos y han tenido la oportunidad de colaborar con grandes artistas como por ejemplo, Cali y el Dandee, Omar Montes o Belinda. Flamenkito, En mute o Pegamos tela, son algunas de sus canciones más conocidas.

Mantra

Es el trío formado por Carlos Marcos, exmiembro de Auryn, la youtuber Paula Pérez y el semifinalista de la primera edición de la Voz Kids, Charly Weinber. Comenzaron su proyecto musical como grupo en 2020 y en 2023, publicaron su primer álbum: Epicentro. Su disco debut se convirtió rápidamente en uno de los más vendidos de España y se mantuvo en la lista más de diez semanas.

María Peláe

Una de las sorpresas de esta edición ha sido la participación de la artista malagueña, María Peláe. La cantante se dio a conocer por fusionar el flamenco con ritmos actuales y por las letras de sus canciones donde realiza críticas sociales y reivindicaciones LGTBI. Este último año ha publicado su último álbum, Al baño María. Al igual que Jorge González y Angy, la artista también participó en Tu cara me suena y se convirtió en la tercera finalista de la novena edición.

Marlena

Ana Legazpi y Carolina Moyano forman este dúo que tanto ritmo ha puesto cada verano. No siempre se han llamado Marlena, comenzaron como W-Caps y participaron en la edición italiana de X Factor en 2017. Tras su paso por el país italiano, donde no tuvieron mucha suerte, lo hicieron en la edición española del talent show, donde sí llegaron a la final. En 2021 fueron nominadas como mejor artista revelación en Los 40 Music Awards, gracias a sus temas más famosos, Me sabe mal o Muñequita de cristal. Estas últimas semanas han publicado su último single, Red flags.

Miss Caffeina

Miss Caffeina es el grupo formado por Alberto Jiménez, Sergio Sastre y Antonio Poza. Desde que se unieron en 2006, la banda ha publicado cinco álbumes de estudio y cinco EP, como Shangay Baby lanzado este mismo año. A lo largo de toda su trayectoria profesional, Miss Caffeina han evolucionado como artistas y sus enérgicos conciertos se han convertido en un imprescindible en cualquier festival.

Nebulossa

Es el dúo de synthpop -un género de música que se hizo popular en los años 80, en el que el sintetizador es el instrumento principal-, formado por Mark Dasousa y María Bas. Su álbum debut vio la luz en 2021, bajo el nombre de Poliédrica de Mí. Este 2023 lanzaron su EP Virturrosismo.

Noan

Noan es un solista que nació en Zarauz, Guipúzcoa. Tiene más de 20.000 seguidores en sus diferentes perfiles públicos y se dio a conocer por su versatilidad a la hora de componer y combinar su voz con diferentes instrumentos. Uno de sus temas que marcaron un antes y un después en su carrera como músico fue Superpoder, que superó el millón de reproducciones en Spotify.

Quique Niza

Quique Niza tiene un largo recorrido en el teatro musical, habiendo participado en obras como Sonrisas y lágrimas o Grease. Además, también concursó en La Voz Kids y ha hecho algunas apariciones en diferentes series televisivas, entre las que se encuentran Días mejores.

Roger Padrós

Roger participó en la séptima edición de La Voz y llegó a la semifinal, en el equipo liderado por Pablo López. En 2022 publicó su álbum La vida es millor, en el que recopiló todos los trabajos que había realizado en los últimos tres años. Procedente de Barcelona, ha sido el propio artista el que ha confirmado que su tema será en catalán.

Sofía Coll

Sofía Coll es una cantante, actriz y bailarina, que se dio a conocer por su participación en la primera edición de La Voz Kids. También fue concursante del programa musical catalán Euforia, motivo por el cual tuvo la oportunidad de cantar en el Palau Sant Jordi ante más de 30 mil personas. El 17 de septiembre de 2020 publicó su primer álbum, Génesis.

St. Pedro

Su nombre de pila es Pedro Hernández y nació en Tenerife. Fue finalista del programa La Voz en 2017 en el equipo de Juanes. Actualmente, está trabajando en su nuevo disco, que saldrá en los próximos meses. El artista promete deleitar a sus seguidores con diferentes ritmos latinos que van desde la balada a la salsa, pasando por el merengue o la ranchera. Entre sus temas más conocidos están Malapami o Promesa.

Yoly Saa

Yolanda Saa Filgueira es una cantautora, compositora y letrista que procede de Pontevedra. Publicó su primer EP, Magma en 2020, sin embargo, no fue hasta un año después, cuando se dio a conocer por su tema Todo contigo. Además de su pasión por la música, la artista también militó como jugadora de fútbol sala en un equipo de primera división.