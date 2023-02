Twin Melody y Artiz, entre lágrimas, comentan cómo les ha afectado el odio en redes durante el Benidorm Fest

No pudieron evitar las lágrimas. Paula y Aitana, que forman el conjunto Twin Melody, estaban comentado, junto al resto de compañeros que han quedado eliminados en la primera semifinal, cómo había sido su paso por el Benidorm Fest. Fue entonces cuando surgió el tema de los comentarios que inundan las redes, opiniones y críticas que en ocasiones sobrepasan la línea, como aseguraron los artistas. Aritz, que participó son su canción Flamenco, se vio envuelto en una polémica días antes el certamen, tras hacer unas poco afortunadas declaraciones acerca de las propuestas de compañeros como Agoney y Blanca Paloma. Comentó que no había llevado bien el revuelo que se generó entonces.

“Lo he vivido mal. No soy una persona que haya tenido nunca puesto el foco en lo que decía, como bailarín siempre ha sido más fácil decir mi opinión y que no me afectase. No soy el mejor expresándose y eligiendo las palabras” explicó. Manifestó a continuación que se arrepentía de no haber sido más prudente. “Ojalá haber estado a la altura en ese momento y haberme dado cuenta de que mi opinión podía hacer daño. Está sacado de contexto, pero tenía que haber cuidado mejor mis palabras y me arrepiento desde el día que pasó”.

Acerca de este tema se pronunciaron también las hermanas Etxeberría, que no pudieron evitar romper a llorar recordando cuánto les han afectado los comentarios. “A nosotras también nos han echado muchísimo hate y no es fácil. Por la salud mental de los siguientes concursantes del Benidorm Fest agradeceríamos que se diera espacio a personas que apoyan y que no destruyen a la gente, porque la verdad es que nosotras también lo hemos pasado un poco mal”. Y concluyeron: “Siempre se dice ‘no hate’, pero luego se da voz a personas que están todo el rato dando...”. En ese momento se les han saltado las lágrimas, contagiando a Aritz, que se ha abrazado a una de sus compañeras. Las hermanas contaron en ¡HOLA! que cuando estudiaban sufieron bullying.

Ya Agoney, que fue uno de los clasificados para la final del próximo sábado 4 de febrero, hizo un llamamiento a quienes opinan sobre el certamen para que respeten a quienes se dejan la piel en el escenario. “Yo, de corazón, quiero pediros una cosa. Sé que la música despierta muchas emociones y que es algo subjetivo. Por eso, porque estamos celebrando la diversidad musical, pero también la diversidad de opiniones, os pido respeto y cariño. Aquí y en redes. Tanto para los artistas como para los que van a emitir su opinión. Recordad: la música nació libre, no la ensuciemos” dijo.

El año pasado la misma polémica marcó las semanas posteriores a la celebración del Benidorm Fest 2022. La elección de Chanel desató una oleada de críticas que sobrepasaron los límites al referirse a sus orígenes cubanos y acusar al jurado de favoritismo. El nivel fue tal que la intérprete incluso tuvo que cerrar una de sus cuentas. Las Tanxugueiras, que eran las favoritas del público, se alejaron de estas acusaciones tóxicas declarando su total respeto a la decisión de los jueces y alabando el talento de su compañera, a la que prestaron todo su apoyo. “Hice mucha meditación y me di cuenta de que esto no es algo que yo pueda controlar” dijo entonces sobre el tema.

Los primeros cuatro clasificados para la final del Benidorm Fest son Agoney (Quiero arder), Alice Wonder (Yo quisiera), Fusa Nocta (Mi familia) y Megara (Arcadia). Fueron eliminados Twin Melody y Aritz, el trío Meler, Sharonne y Sofía Martín. La segunda semifinal se celebra hoy 2 de febrero y en ella participarán Alfred (Desde que tú estás), Blanca Paloma (EAEA), E'FEMME (Uff!), Famous (La Lola), José Otero (Inviernos en Marte), Karmento (Quiero y duelo), Rakky Ripper (Tracción), Siderland (Que esclati tot) y Vicco (Nochentera).