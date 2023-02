El lapsus de Rodrigo Vázquez y el mensaje directo de Agoney a los haters... las anécdotas más comentadas del Benidorm Fest

Agoney, Alice Wonder, Megara y Fusa Nocta son los cuatro primeros clasificados para la gran final del Benidorm Fest. La primera semifinal del certamen dejó un claro favorito, Agoney, que se hizo con el máximo de votos del jurado pero también del público. Muy emocionado, el canario, que fue uno de los concursantes de OT 2017, aseguró que no se cree el título de favorito y que en la final tendrá que “volver a trabajar para dar el mejor espectáculo”. Sus comentarios cuando finalizó la gala también dieron mucho que hablar pues se refirió directamente a aquellos haters que siempre, en estas ocasiones, inundan las redes sociales de críticas. Yo no me tengo que preparar para nada, a los que hay que educar son a ellos” dijo.

“Es a ellos a los que hay que dar una lección y decirles que a la gente que se sube ahí (al escenario) hay que respetarla. Yo por mi parte quiero dejar claro que no le voy a dar voz a esa gente, ya está” comentó, en medio de los aplausos de los presentes. Alice Wonder, segunda clasificada, manifestó también su opinión acerca de los abucheos que escuchó cuando se comunicó el voto demoscópico. “Cuando me han tocado los 15 puntos me ha sorprendido el abucheo del público, para bien, y lo agradezco. La diversidad de opiniones dentro de España es magnífica. Lo acepto con deportividad. No lo he entendido muy bien, pero lo acepto” dijo.

Los otros dos clasificados, Fusa Nocta y Megara, también estaban encantados por su pase a la final. La primera comentó que se puso muy nerviosa y que puede hacerlo mucho mejor, una intención que tiene de cara a la final del sábado 4 de febrero. Por su parte, Megara se felicitó por haber logrado “expandir el mensaje de que el rock es algo muy diferente a lo que muchos tienen en la cabeza”. Todavía tienen unos días para seguir ensayando y para ultimar los cambios que quieran hacer en sus actuaciones de cara a la final del sábado.

Entre las anécdotas más comentadas de la cita, estuvo el lapsus de uno de los presentadores Rodrigo Vázquez, que según comenzó la fiesta dijo: “¡Hay que echar la vida atrás, porque antes del Benidorm Fest ha habido otro que han abrido camino!". Una frase que provocó después el humor del presentador de El cazador. Cuando se anunció el inicio de las votaciones, comentó entre risas: “Abrido las líneas o abierto las líneas, dependiendo de si lo dices mal o si lo dices bien”. No fue su único equívoco pues cuando iba a presentar a Alice Wonder confundió su nombre por el de Alice Cooper, cantante de rock y heavy metal de 74 años. En este caso los seguidores del Benidorm Fest también hicieron bromas situando a la mítica estrella en la preselección del certamen europeo.

El próximo jueves 2 de febrero se conocerán los siguientes cuatro artistas que se clasificarán para la final. Alfred (Desde que tú estás), Blanca Paloma (EAEA), E'FEMME (Uff!), Famous (La Lola), José Otero (Inviernos en Marte), Karmento (Quiero y duelo), Rakky Ripper (Tracción), Siderland (Que esclati tot) y Vicco (Nochentera) se subirán al escenario dispuestos a arrasar. ¿Has hecho ya tu apuesta?