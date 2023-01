Nina encabezará el jurado del Benidorm Fest como sustituta de Nacho Cano

Después de la sorprendente polémica ocurrida en 2022 con el jurado del Benidorm Fest, Televisión Española ha tomado la decisión de ampliar el número de miembros que componen al equipo de especialistas que deberán elegir, junto al voto demoscópico y el televoto, al representante de españa para Eurovisión 2023. Encabezada por Nina, que será la portavoz tras la baja inesperada de Nacho Cano, la preselección española se celebrará los días 31 de enero y 2 y 4 de febrero y en ella se potenciará la presencia internacional y dará voz a periodistas y fans en un jurado que estará integrado por ocho profesionales vinculados a la música y al festival europeo desde diferentes ámbitos, todo para que no se repita la controversia de la pasada edición.

El jurado profesional, que supondrá el 50% del resultado final (cada miembro votará con 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3 y 2 puntos a los candidatos de la primera y segunda semifinal; y con 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4 y 2 puntos en la final del sábado), está encabezado por Nina, representante española en Eurovisión en 1989 con la canción Nacida para amar, tema con el que quedó en sexta posición. Cantante y actriz con una larga y exitosa trayectoria profesional, fue la directora de la Academia de las primeras ediciones de Operación Triunfo, además de jurado del talent en la última etapa emitida en La 1, por lo que su valoración es una de las más importantes. Además de la intérprete, Irene Valiente; directora del podcast Doce Pulgadas y de El último lugar, el programa especializado en música urbana de Radio 3, también será jueza.

Junto a ellas, Juan José Santana, presidente de OGAE, colaborador radiofónico en el Grupo de Emisoras de Radio Las Palmas para Canarias y autor y compositor que ha participado como tal en dos ocasiones en Eurovisión (2009 y 2012), también formará parte de la parte española del jurado profesional. Además, Nicola Caligiore, que ha sido el jefe de la delegación de Italia en el festival durante ocho años, miembro del Grupo de referencia Eurovisión de la UER y del Comité de TV de la UER y es el responsable del exitoso regreso de Italia a Eurovisión en 2011, también es uno de los elegidos para ser parte de los jueces internacionales.

Quien también forma parte del jurado español del Benidorm Fest es Katrina Leskanich, cantante y líder del grupo Katrina & the Waves, además de representante de Reino Unido en 1997, edición celebrada en Dublín que ganó con la canción Love shine a light. ¿Te suenan los éxitos de Walking on sunshine, Sun Street, Do You Want Crying? Son suyos. Y por último, William Lee Adams, fundador y director de wiwibloggs, el medio de referencia europeo especializado en Eurovisión, y presentador y locutor de BBC Radio, es el último integrante del equipo de especialistas. Tras sus puntos se anunciarán las votaciones de los 350 encuestados (voto demoscópico), que supondrá el 25% del resultado final, y después el del público, que también valdrá un 25%.