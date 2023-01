Benidorm Fest 2023: fechas y horarios para que no te pierdas nada El concurso elegirá a nuestro representante el próximo sábado 4

Quedan muy pocos días para saber quién será el representante español para Eurovisión 2023. Después de muchos meses esperando y conociendo a los 18 candidatos elegidos para concursar en el Benidorm Fest, la primera semifinal del certamen se celebra este martes 31 de enero, una fecha en la que Agoney (Quiero arder), Alice Wonder (Yo quisiera), Aritz (Flamenco), Fusa Nocta (Mi familia), Megara (Arcadía), Meler (No nos moverán), Sharonne (Aire), Sofía Martín (Tuki) y Twin Melody (Sayonara) se jugarán el pase a la final del próximo 4 de febrero. Pero no serán los únicos, el próximo jueves 2 se subirán al escenario para intentar conseguir su sueño de ir a Liverpool el 13 de mayo Alfred (Desde que tú estás), Blanca Paloma (EAEA), E'FEMME (Uff!), Famous (La Lola), José Otero (Inviernos en Marte), Karmento (Quiero y duelo), Rakky Ripper (Tracción), Siderland (Que esclati tot) y Vicco (Nochentera).

Con algunos favoritos para hacerse con el triunfo del Benidorm Fest 2023, todo puede pasar en las dos semifinales que los espetadores podrán ver (también la final) en La 1 y en la RTVE Play a las 22:50 de la noche, unas galas en la que las puestas en escena de cada concursante, sus vestuarios y sus directos podrían hacer que las apuestas cambiaran. Celebrados en el Palau d'Esports L'Illa de Benidorm, las galas de la preselección española cuentan con un escenario principal que tiene forma rectangular y que se compone de tres partes: la base principal, de 360 metros cuadrados, la pasarela y un pequeño escenario con forma circular al final de esta que utilizarán algunos artistas para sus puestas en escena.

Los concursantes además cuentan con 6 pantallas LED de alta resolución giratorias y un conjunto de pantallas fijas para que puedan demostrar que sus puestas en escena son las mejores, "18 escenografías únicas desarrolladas por los organizadores del certamen alicantino junto a los equipos artisticos de los participantes", explican desde Televisión Española. Pero no solo su escenonografía es importante, los participantes deberán también convencer con su voz y propuesta en general al jurado profesional, que supondrá el 50% del resultado final (cada miembro votará con 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3 y 2 puntos a los candidatos de la primera y segunda semifinal; y con 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4 y 2 puntos en la final del sábado), a los 350 encuestados del voto demoscópico (supondrá el 25% del resultado final) y al público, voto que también valdrá un 25%.

Para los que sean muy fans del Benidorm Fest, además de las semifinales y la final de la carrera hacia ser el representante español en la 67 edición del Festival de Eurovisión, Televisión Española tiene preparado a las 20:00 Benidorm Calling, un programa especial que se emitirá en directo en RTVE Play, que durará hasta las 21:00 y que contará con la información más jugosa entre bastidores.

