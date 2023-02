Mónica Naranjo en 7 curiosidades: de su pasado triunfal en México a la trágica muerte de su hermano

Mónica Naranjo es una de las grandes divas de la música española. La cantante posee una voz prodigiosa -que pone los pelos de punta- y unas letras contundentes a las que suma un look rompedor que, con los años, ha ido cambiando. Estas son las cartas de presentación de la artista catalana que, a sus 48 años, puede presumir de una carrera plagada de éxitos y, no solo en el mundo de la música, sino también en la televisión. Durante esta semana, la cantante está presentando el Benidorm Fest donde deslumbraba en su gala inaugural interprentando su nuevo tema, Diva. Desde ¡HOLA! repasamos la trayectoria profesional y personal de Mónica Naranjo en siete curiosidades.

VER GALERÍA

Tuvo que emigrar a México para triunfar

Mónica comenzó en la música muy joven y, con solo 17 años, se fue a México a probar fortuna. Primero, intentó abrirse camino en nuestro país, pero no obtuvo la respuesta del público ni del sector audiovisual por lo que, tras mucho esfuerzo, tomó la decisión de hacer las maletas y marcharse fuera para labrarse un futuro. En varias entrevistas ha reconocido que "México siempre tendrá un hueco en mi corazón" porque este país es su cuna artística y gracias a él, la cantante es quien es a día de hoy. Se embarcó en esta aventura en el año 1992 de la mano de Cristóbal Sansano, su descubridor, manager y más tarde pareja. Juntos lanzaron su primer álbum en 1994, en el que destacó el single El amor coloca. Triunfó y se ganó el corazón de los mexicanos. El éxito de este trabajo empujó a la cantante a grabar Palabra de mujer, el trabajo con el que arrasó a ambos lados del Atlántico.

VER GALERÍA

Su primera actuación en España fue en Sorpresa, Sorpresa, que la catapultó a la fama

Después de conseguir el éxito en tierras lejanas, Mónica regresó a España tras la gran repercusión de Palabra de mujer, pero no era la misma que cuando salió años atrás. Había crecido, emocional y profesionalmente, y había logrado dos cosas: realizar su sueño y demostrar a todos los que no creyeron en ella que estaban equivocados. Se fue a México sola y cuando lo dejó estaba acompañada de millones de fans. "Yo artísticamente nací en México. La discográfica entendió el proyecto y el país fue muy generoso conmigo, me abrieron el corazón. Me perdonaron, la falta de experiencia, la juventud, la osadía", dijo años más tarde en una entrevista. Su primera aparición en la televisión española se producía el 19 de julio de 1997, en el programa 'Sorpresa, sorpresa', presentado por Isabel Gemio. Aquella actuación fue realmente impactante. Desde ahí, su éxito fue fulgurante en nuestro país.

VER GALERÍA

Óscar Tarruella ha sido su gran amor

En 1998, se casó con el compositor, arreglista y productor musical Cristóbal Sansano, que era también su mánager desde el inicio de su carrera en la música. Juntos se embarcaron en la aventura de México y llevaron al éxito la carrera de Mónica. El amor duró cuatro años y en el año 2002 se divorciaron. La cantante encontró de nuevo el amor junto a Óscar Tarruella, un mosso d' esquadra al que conoció por causualidad: como en una auténtica escena de película. Mónica sufrió un robo en su casa y el policía que acudió en su ayuda era Tarruella. El amor y la buena sintonía de la pareja hizo que Mónica adoptara al hijo de su marido, Aitor, al que siempre se refería como a su hijo. Tras 15 años juntos, el amor se acabó y la vocalista vivió uno de los peores momentos de su vida tras poner fin a su relación. A pesar de que su amor parecía indestructible, la pareja sorprendió a todos con un comunicado en el que anunciaban su ruptura: "La decisión es meditada y tomada desde el cariño y el respeto que nos tenemos. En cuanto a lo laboral, seguiremos trabajando juntos, como venimos haciendo desde hace tantos años”

VER GALERÍA

Su melena bicolor causó un gran impacto en sus comienzos

La evolución de la imagen de la Mónica Naranjo desde sus inicios hasta ahora es un claro ejemplo de su constante cambio. La cantante ha sido capaz de crear un estilo propio, influenciado por sus gustos musicales. Si algo ha demostrado ella a lo largo de todos estos años es que le encanta probar diferentes estilos. Hemos visto a la artista catalana luciendo diferentes peinados, cortes de pelo, tintes... ¡y todos le quedan genial! Una de sus imágenes con las que pasará a la historia es su pelo bicolor: media melena rubia y la otra mitad morena. Con este cambio de pelo fue como regresó la compositora a España para presentar Desátame hace 25 años. Causó furor y cautivó a sus seguidores convirtiéndose en una de las artistas más genuinas del momento.

VER GALERÍA

Otro de sus cambios más atrevidos se produjo con Minage, un disco con el que homenajeó a la cantante italiana Mina Mazzini. En esta ocasión apostó por una imagen más oscura, gótica y rockera. Sorprendió a todos sus fans porque pasó de su característica melena a dos colores a un pelo largo, liso y de color negro azabache. Tras muchas variaciones en su cabello, a partir del año 2000 decidió dejarse su melena natural de color castaño. Causó un gran revuelo en su aparición como presentadora en la primera edición de la Isla de las tentaciones de Telecinco, en el año 2020: ¡estaba guapísima!. No solo fue aplaudida por su forma de presentar el programa, también los estilismos y la imagen elegante, juvenil y hippie por la que apostó en República Dominicana.

VER GALERÍA

Mónica ha demostrado que los cambios no le asustan y que no le teme a nada. Nos hemos quedado sin palabras con su última aparición sobre el escenario del Benidorm Fest. La artista catalana, de 48 años, dejó a todo el público en shock al desvelar su radical cambio de look y es que... ¡ahora es rubia! Su transformación es realmente espectacular y ha cambiado su melena XXL de color miel por un corte midi rubio platino. Es una artista camaleónica.

VER GALERÍA

Mónica Naranjo, irreconocible con su cambio de look más radical

El salto a la televisión se produjo en 2011

Tras lograr un arrollador éxito como cantante, Mónica dio el saltó a la televisión, otra de sus grandes pasiones. Uno de sus momentos más recordados fue cuando presentó la primera edición de La Isla de las tentaciones. Un reality que la catapultó en la pequeña pantalla. Pero, la artista ha colaborado en muchos programas. El primero en el que participó fue en el Tu cara me suena, en el 2011. Allí hacía labores de jurado junto a su amiga Marta Sánchez, entre otros. Desde entonces, no ha parado. Ha intervenido en varios shows como Pequeños Gigantes, ¡A bailar!, El número uno, Tu cara me suena mini, Mira quién va a Eurovisión, Operación Triunfo o Mónica y el sexo. Su último proyecto, con el que se siente muy feliz, es el Benidorm Fest, donde ejerce de presentadora en esta edición.

VER GALERÍA

La trágica muerte de su hermano Enrique

A pesar de haber cumplido muchos de sus sueños, Mónica también ha tenido momentos muy duros en los que ha tenido que luchar para salir adelante, empezando por su migración a México ya que en España no se valoró su talento. Pero con diferencia, el peor momento de su vida fue la muerte de su hermano. Fue ella misma la encargada de compartir lo ocurrido porque coincidió con el momento de la grabación de su disco Chicas malas y había prometido a sus fans cantar una de las canciones pero no fue capaz. Ella misma declaró: "Mi hermano Enrique se puso muy enfermo durante la grabación de ese disco. Paré la grabación y me fui con él al hospital. No sabíamos si iba a salir vivo o muerto. No quería dejarlo solo. Me pasé la vida en el hospital". Su hermano Enrique se suicidó con 29 años y según la cantante "Mi hermano, pobrecito, no estaba preparado para este tipo de vida. La vida le superó. Y hay que aceptarlo. Todos hemos tenido que aceptarlo". Fue un año muy complicado para Mónica y le costó mucho volver a retomar su vida.

VER GALERÍA

La razón por la que no ha sido madre biológica

Su divorcio con Óscar Tarruella también marcó un antes y un después para ella. Juntos habían formado una familia preciosa junto al hijo del mánager, Aitor Tarruella. Mónica nunca tuvo la necesidad de ser madre biológica porque adoptó como hijo suyo a Aitor. El chico siempre ha formado parte de la familia de la cantante, y ella siempre se ha referido a él como su hijo. Durante una entrevista, la cantante se sinceró y habló de su relación con su hijo: "Mi hijo es que es un amor. Y mi hijo se preocupa por la mamá. No le importa un pito la artista. Mi hijo pasa. Quiere a su madre". También contó una pequeña anécdota revelando que el joven no escucha sus canciones: “Me gustaría decirte que sí que hay un fan, que tiene 22 años, y que es un sinvergüenza, que es mi hijo, pero desgraciadamente no le gusto. Al final los hijos de los artistas escuchan lo que no tienen en casa”

Óscar Tarruella, mánager de Mónica Naranjo, cuenta su versión de lo que ocurrió cuando Amaia fue expulsada de 'El número uno'

VER GALERÍA

Los grandes éxitos de Mónica Naranjo

Nadie pone en duda que sus canciones son todo un éxito y sobre todo muy pegadizas pero hay algunos de sus singles que destacan por encima de todos. Corría el año 1997 cuando conocimos Desátame dentro de Palabra De Mujer que, en muy poco tiempo, se convertía en todo un himno. Fue el primer single de Mónica en España, fue la primera canción que se escuchó en un programa de televisión y donde descubrimos a la cantante. Sin duda su tema más icónico es Sobreviviré en el año 2000. Marcó un antes y un después en su vida y en la vida de muchos de sus seguidores. Es un tema icónico y lo hemos escuchado en todos los rincones de nuestro país y cada vez que suena hace que todo el mundo se ponga en pie y mueva las caderas. Pantera en libertad es otro de sus temas icónicos que nos ha hecho bailar sin parar. Un canto a la libertad que ha marcado a varias generaciones. Empiezo a recordarte, Entender el amor, Ámame o déjame, son también muy reseñables en su carrera profesional. Mónica Naranjo ha vendido más de diez millones de discos durante su carrera profesional a la que aún le queda mucho recorrido y seguro que sigue sorprendiendo a sus miles de seguidores por todo el mundo.

El durísimo entrenamiento de Mónica Naranjo para sus próximos conciertos