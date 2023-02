Hablamos con Agoney tras su paso por el Benidorm Fest: 'No hay palabras que me puedan herir, he salido completamente intacto' El artista canario nos habla ilusionado de lo que está por venir después de 'Quiero arder': 'Es el principio de algo muy grande que lleva tiempo construyéndose. Una pequeña parte de un proyecto que, si todo va bien, me hará volar mucho'

Ha sido, sin duda alguna, uno de los artistas que más ha dado que hablar del Benidorm Fest. Con los eurofans totalmente divididos, Agoney provocó todo tipo de opiniones con su arriesgada propuesta de Quiero arder, pero lo cierto es que estuvo a punto de ganar. El artista canario nos cuenta que, pese a todo el revuelo que provocó, el balance que hace de esta experiencia es "muy positivo". "Hoy en día es muy difícil encontrar un espacio en la televisión donde poder cantar en directo con todos esos recursos. Si bien es cierto que me hubiera gustado ir a Eurovisión, creo que ya hemos vivido nuestro propio festival y lo hicimos con todo el amor del mundo", asegura el artista, de 27 años. Con Agoney hemos hablado de cómo ha vivido el hate, qué va a pasar a partir de ahora con su carrera, cuál es la artista española con la que le gustaría hacer una colaboración... ¡y mucho más! Sigue leyendo y no te pierdas todo lo que nos ha contado.

- Felicidades por tu segundo puesto en el Benidorm Fest, ¿cómo te sientes?

Me siento feliz del trabajo hecho, de poder haberle dado vida a Quiero arder y del pedazo de equipo que hemos creado para que todo pudiera salir adelante.

- ¿Qué es lo que has aprendido de esta experiencia?

He aprendido a confiar. Muchas veces me dicen lo seguro que se me ve en el escenario... y nada más lejos de la realidad. La seguridad sobre el escenario es algo que trabajo mucho para poder subirme e interpretar temas tan complejos como Quiero arder. Mientras ensayaba esta canción tuve muchos momentos de bajón y me planteaba no presentarme porque pensaba que no daba la talla y no podría ofrecer lo que el festival merece.

- Si tuvieras que decir lo más positivo que te llevas, ¿qué sería?

Lo más positivo que me llevo, sin duda, es el equipo. Muchas personas que se volcaron con este proyecto para darle vida a una canción que a priori no se entendía mucho, pero ellos confiaron, escucharon y trabajaron cada día sin pensarlo dos veces.

- ¿Hubo algo negativo?

Nada. Todos los problemas que me pude encontrar no son más que aprendizajes. Y, habiendo vivido problemas de verdad, también te digo que ojalá en la vida todos los problemas fueran estos.

- ¿Crees que te volverías a presentar?

No, ya el momento pasó. Veo la vida como un camino. En este momento me detuve a contemplar más de cerca este festival, pero mi camino continúa y tengo tantas cosas por hacer que estoy muy ilusionado. Tampoco quiero escupir para arriba, porque la vida da muchas vueltas, pero por ahora no.

- Has publicado en tus redes: "Se podría decir que he salido intacto de tanta hoguera". ¿Tiene doble sentido?

Al final en este tipo de concursos, donde la gente vota y más en este donde el ganador va a representar a todo un país, es normal que haya mucho hate y nos encontremos con muchos problemas. Pero, de verdad, que me encuentro en un momento donde no hay palabras que me puedan herir, he salido completamente intacto y, como se suele decir: "Ladran, Sancho, señal que cabalgamos"

- ¿Por qué crees que tu paso por el Benidorm Fest ha sido tan polémico?

Eso mismo me pregunto yo (ríe). Supongo que cuando eres una persona que lleva un mensaje por delante, tanto en lo musical como en lo personal, pues genera cierto revuelo.

- ¿Qué mensaje te gustaría mandar a los que te han criticado?

Ninguno. Solo tengo palabras de agradecimiento a las personas que aman, que mandan mensajes de cariño, que apoyan y no destruyen. A todas esas personas les doy las gracias.

- Muchos de tus compañeros han hablado del hate tan duro que ha habido este año, ¿cómo lo llevas?

Estar en el ojo del huracán siempre atrae tanto bueno como malo. Tengo muchos proyectos por delante y estoy seguro de que ese hate me acompañará siempre. Que se pongan cómodos, porque va a ser un camino muy muy largo.

- ¿Crees que se están cruzando límites?

Creo que estamos teniendo un problema al darle valor a gente que no tiene valores y personas que juegan a ser periodistas por tener una cámara y un foco.

- Pese a todo, has recibido un apoyo increíble y quedaste segundo, ¡para muchos eras el ganador!

Soy muy consciente del apoyo que recibo y no solo ahora. Desde que comencé mi carrera profesional son muchas las personas que me acompañan y cada vez más son las que se unen por el camino. Es por ellos que muchas veces cuando me planteo mis capacidades a la hora de subirme al escenario, todo desaparece. ¡¡No puede ser que esas personas confíen más en mi que yo mismo!!

- Tus fans han estado a tu lado una vez más y te han apoyado como los que más, ¿qué te gustaría decirles?

Agradecer el apoyo, el cariño y la paciencia. No es un camino fácil, pero hemos crecido mucho estos años y cada vez a pasos más agigantados. Me hace muy feliz tenerlos a mi lado y, aunque a veces se produzcan guerras entre ellos, son como una gran familia.

- El Benidorm Fest ha sido un paso más en tu carrera, pero... ¿qué viene ahora?

Quiero arder es el principio de algo muy grande que lleva tiempo construyéndose. Una pequeña parte de un proyecto que, si todo va bien, me hará volar mucho.

- ¿Nos puedes contar algún proyecto que tengas próximamente?

Ahora toca darle vida a esta canción en directo para que la gente la pueda disfrutar cerquita. Mientras, iremos publicando lo que serán los próximos pasos.

- Te hemos visto con mucha soltura en varios programas, ¿te gusta la tele?

Me siento cómodo porque, a pesar de ser algo muy vistoso, lo siento como algo muy íntimo. Las productoras con las que he trabajado han conseguido que me sienta como en casa grabando con ellos y eso es maravilloso.

- ¿Te gustaría probar suerte como actor?

Me encantaría prepararme un papel e interpretarlo, al igual que me gustaría saber pintar un cuadro. Pero una cosa es lo que me gustaría y otra es de lo que soy capaz (ríe). He tenido la suerte de compartir mucho tiempo con Ana Belén y me habla del cine y del teatro con tanto amor que amaría sentir eso que ella me describe.

- El Agoney que hemos visto en Quiero arder es muy diferente al que conocimos en OT, ¿cómo has cambiado en estos años?

Soy diferente porque ya no tengo miedo. Porque lo que todo lo que tenía que perder ya lo perdí y ahora solo puedo ganar.

- ¿Tienes claro lo que quieres y lo que no quieres en tu carrera?

Eso es algo que siempre me ha caracterizado. Desde muy pequeñito siempre he sabido lo que quiero y no quiero en mi vida. Eso me ha hecho alejarme de muchas cosas que parecen caramelos y no son mas que manzanas envenenadas.

- Ahora están muy de moda las colaboraciones, ¿con quién te gustaría hacer un dueto?

Hay muchos artistas con los que me gustaría trabajar, pero no me gustaría irme de este mundo (aunque aún espero que me queden muchos años) sin trabajar en una canción con Mónica Naranjo. Es una persona con un mundo interior único y su manera de interpretar es excepcional. Toda una maestra.

- A nivel personal también estás viviendo un momento muy bonito, ¿eres feliz?

Estoy viviendo un momento de máxima felicidad, creando e interpretando la música que me gusta, rodeado de personas que me quieren y me cuidan. No puedo pedir más... bueno sí, viajar a Latinoamérica.

- Para terminar, ¿qué esperas de este 2023?

2023 es el año de trabajar mucho dentro y fuera del estudio, de crear mucho y de viajar mucho más aún. Me siento lleno de energía y no quiero parar.