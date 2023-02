La propuesta del artista canario es la balada 'Invierno en Marte' Hablamos con Jose Otero, finalista del Benidorm Fest: 'Me preocupa que se normalice el odio en las redes. La gente no es consciente del daño que puede hacer' En unas horas se celebra la gala para elegir al representante de España en Eurovisión

Ya conocemos los nombres de los ocho finalistas que este sábado, 4 de febrero, lucharán por convertirse en el representante de España en el Festival de Eurovisión 2023. Uno de ellos es Jose Otero, que enamoró a todos con su balada Inviernos en Marte, un tema que tiene mucho significado para él ya que habla de la historia de amor de sus padres. Estas últimas horas están siendo frenéticas para el artista canario, pero hemos conseguido que nos dedique unos minutos para que nos cuente cómo está viviendo su paso por el Benidorm Fest y cómo afronta la gran final.

- Lo primero, ¡enhorabuena por tu pase a la final del Benidorm Fest! ¿Cómo te sientes?

Me siento muy emocionado. Es algo que he esperado desde hace mucho tiempo. Me siento enormemente agradecido tanto al jurado como al público, gracias a los cuales podré defender mi tema esta noche. Ya solo por estar aquí me siento ganador

- ¿Estabas nervioso o tenías la corazonada de que ibas a pasar?

Si te soy sincero, pensé que no iba a pasar. Había mucho nivel, compañeros que son más conocidos que yo, temas y puestas de escena muy trabajadas... Hasta el último minuto no sabía qué iba a pasar

- ¿Cómo viviste tu actuación?

Con mucha emoción, con mucha fuerza, mucho sentimiento. Me encantó poder conectar con el público allí presente y espero que se haya transmitido esa energía a los espectadores

- ¿Crees que salió perfecta o hay cosas que te gustaría cambiar?

Siempre hay cosas que se pueden mejorar. Aunque previamente uno lleva una idea organizada de la coreografía, escenografía, realización... hasta que no estás allí no sabes cómo va a quedar en pantalla. Me gustaría, sobre todo, pensar menos en el escenario. A veces ser tan perfeccionista en directo puede no ser tan positivo

- Al bajarte del escenario, ¿qué sentiste?

Se liberó mucha tensión en mi. Han sido meses y meses de trabajo para dar mi cien por cien en tan solo tres minutos. Hasta me emocioné

- De nuevo, volviste a demostrar tu calidad vocal con esta balada tan potente, ¿cuáles crees que son tus puntos fuertes para convertirte en el gran triunfador del Benidorm Fest?

Creo que mis puntos fuertes para ganar y, en general en mi vida personal y profesional, son mi autenticidad, mis ganas por hacer las cosas y hacerlas bien, y mi directo

- ¿Qué tiene de diferente tu propuesta respecto a las de tus compañeros?

Creo que lo que más diferencia a mi tema de los restantes es que está basada más que nada en la emoción del momento. A fin de cuentas cada tema cuenta una historia, es algo muy personal de cada uno de nosotros

- ¿Cuáles crees que son tus rivales más fuertes?

El hecho de estar en la presente edición nos hace ser ganadores de esta experiencia. Aunque entre nosotros no exista tal rivalidad, el nivel ha sido alto. A todos los considero rivales, no he subestimado a ninguno de mis compañeros y he hecho bien, porque en directo al verles he podido ver mucho talento y diversidad en el escenario y muchas sorpresas. Aun así, sin duda destacaría a Blanca Paloma. Es mi favorita. Se ganó su derecho de ser la primera en la segunda semifinal. Muy merecido

- La puesta en escena, el vestuario… ¿vas a cambiar algo de cara a la final?

No. Iremos con la misma esencia, tal y como se planteó antes de venir y manteniéndolo todo igual. Si hubiera algún cambio de última hora, sería algo más bien técnico y vocal mío, pero no del conjunto del equipo ni del planteamiento inicial

- ¿Qué te dijeron tu familia y amigos tras la gala?

He sentido el amor y el apoyo de los míos incondicionalmente. Todos me han animado por la actuación y felicitado por pasar a la final

- ¿Te sientes muy apoyado?

Muchísimo. Es mi primera experiencia en España con este alcance e impacto y la verdad que lo valoro muy positivamente. No sé cómo agradecerles tanto... El apoyo que me dan cada día me da fuerzas para seguir siendo la mejor versión de mí mismo

- ¿Cómo son los fans de José Otero?

Mis fans son divertidos, cariñosos, agradecidos y acogedores. Muchas veces me siento identificado con ellos, voy en la misma sintonía de la mayoría

- Algunos de tus compañeros que no han conseguido clasificarse han hablado del acoso que están recibiendo, ¿lo estás viviendo igual?

No sé si será por cuestión de edad u otro factor, pero he aprendido a no enfocarme en eso en este momento. No es fácil, pero es pura psicología. La posibilidad de que te lleguen cosas negativas, odio, ataques... existe desde que existe una 'ventana' al mundo o red social donde uno se muestre. Durante esta semana he tenido la fuerza de enfocar mi tiempo y energía en otras cosas totalmente contrarias a todo eso que pueda suceder en redes

- ¿Te han criticado por tu canción, tu apariencia, tu forma de cantar…?

Siempre me han criticado muchas cosas, pero he aprendido con el tiempo a no prestarles atención. He aprendido a priorizar mi felicidad ante todo, siempre que no haga daño a nadie

- ¿Cómo te afectan los haters?

Me afectan lo suficiente para dar la cara a veces cuando se trata de una falta de respeto. Últimamente, si veo que cruzan algún límite, les contesto directamente

- ¿Crees que es importante dar visibilidad a este tema?

Es muy importante. Me preocupa que se normalice el 'odio en las redes' como si no pasase nada. Detrás de cada cuenta en una red social hay personas, con sentimientos, sus historias... La gente no es consciente del daño que puede hacer una mala forma, una respuesta improcedente... El que lo visibilicemos sirve para que la sociedad y, sobre todo ese sector, empiece a empatizar y cambie de mentalidad. Y se eduque. Que muchas veces la falta de educación brilla sola

- Fuera de España ya eras de sobra conocido, pero muchos telespectadores han sabido quién es José Otero gracias al festival. ¿Qué te gustaría decirles?

Pues me encantaría decirles que soy un canario apasionado de la música y de mi país. Me he formado en Londres y he probado suerte en México, pero no hay cosa que me hiciera más feliz que poder vivir y ser feliz haciendo lo que me gusta en mi país y compartirlo, antes que nadie, con los españoles

- ¿Por qué deberían apostar por ti?

Creo que tengo la capacidad de tomarme con disciplina cualquier responsabilidad que me motive. Vocalmente me considero apto en el escenario para poder representar a España y estar a la altura internacionalmente. Además, soy un fan de Eurovisión desde hace muchos años. No es algo ajeno a mí, ni mucho menos, ni a mis tradiciones, cada año verlo en casa con amigos y admirar y saber de muchos artistas de otros países en el festival de otros años

- Tu calidad vocal es, sin duda alguna, una de tus señas de identidad, ¿has trabajado en ella o tienes un don innato para cantar?

Creo que es una combinación de ambas cosas. Habiendo nacido con el don de poder cantar, me he decantado por formarme y educarme bien la voz para poder cantar y trabajar la voz de la manera que lo hago ahora tras muchos años de trabajo

- ¿Siempre soñaste con participar en Eurovisión?

Sí. Siempre lo he soñado. Poder llevar la bandera de España y representar a todos los españoles en ese escenario siempre ha sido uno de los sueños de mi vida

- ¿Ya has planeado algo si finalmente resultas ganador o prefieres no adelantarte y vivir el día a día?

Prefiero no adelantarme y disfrutar del momento. Para mi es clave estar relajado, confiado en mi equipo y seguro de mi mismo. Ya luego lo que decida el jurado y el público no depende de mi, pero disfrutar de la actuación sobre el escenario es crucial. No me planteo nada ahora mismo de lo que pueda venir después

- ¿Has podido hablar con alguno de los representantes anteriores? ¿te han dado algún consejo?

¡Sí, con alguno que otro he podido hablar! Me han aconsejado que me calme, que me deje llevar y que disfrute del momento. Se pasa todo superrápido y es lo mejor que puedo hacer

- Por último, después de todo esto que estás viviendo, ¿qué más vamos a ver de José Otero en el mundo de la música? ¿estás preparando algo nuevo en tu carrera?

Ahora siento que es cuando empieza todo. Tengo muchas ganas de sacar por fin mi primer disco muy pronto