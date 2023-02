El gran apoyo de Agoney en el 'Benidorm Fest': su hermana Glenda

Agoney, uno de los favoritos para ganar el Benidorm Fest, cuenta, además de con el cariño del público, con un apoyo familiar fundamental: su hermana Glenda. Tras el fallecimiento de su madre en 2018, el cantante y su hermana pasan mucho tiempo juntos, se protegen, piden consejos y muestran en redes sociales lo mucho que se quieren y el cariño que se tienen. De hecho, en estos momentos de tensión y nervios en el certamen de la preselección española ella le quiso mandar un bonito mensaje: "Lo primero darte la enhorabuena por haber llegado hasta aquí y ahora te voy a decir algo que no te suelo decir y es que estoy muy orgullosa de ti por el esfuerzo y la dedicación que le pones en cada proyecto. Haces unos trabajos increíbles. Te quiero mucho, disfruta la experiencia y este momento y ¡nos vemos!", ha dicho Glenda en un vídeo que ha emocionado mucho al intérprete de Quiero arder.

Muy sensible con las palabras de su hermana porque no se esperaba su sorpresa, Agoney ha explicado que Glenda es una de las personas más esenciales de su vida porque hace "el papel de madre, de hermana y de Pepito Grillo". "Que esté apoyándome aquí, de esta forma, es muy importante para mí. Te quiero", ha dicho el exconcursante de Operación Triunfo limpiándose las lágrimas de emoción. El candidato del Benidorm Fest, favorito de la primera semifinal, siempre ha contado con con el apoyo con su familia, quienes le ayudaron a creer en sí mismo cuando no confiaba nada. De hecho, su madre y su hermana seguraron en Diario de Avisos que después de pasar la Nochebuena junto a su familia en Tenerife al terminar el concurso de TVE y tras varias charlas, el cantante se fue transformando, más seguro de sus posibilidades, con más confianza en sí mismo.

Tras la actuación de Agoney en OT con el tema de Tino Casal Eloise muchos vieron en él un candidato perfecto para Eurovisión, algo que su madre, Olga, creyó que no le favoreció nunca. "Creo que le vino mal. Que tantos lo viéramos tan pronto como candidato le pudo perjudicar", dijo en el citado medio, donde Glenda añadió que los fans del concurso de la canción quieren oír todas las canciones antes de lanzarse a apoyar una. "Aun así, habría sido difícil competir con Almaia y con Aitana", añadió su hermana, que ahora sí cree que el artista es el mejor candidato para ir a Liverpool.

Olga, madre de Agoney (una de sus mayores fans), falleció en 2018 tras un cáncer que duró muchos años. "Esto es algo que siempre me ha aplastado el corazón y necesitaba compartirlo. A veces, la vida nos pone obstáculos, pero hay miles de razones por las que seguir viviendo, sonriendo y amando. Gracias a todas las personas que han estado conmigo y con mi familia en estos días. Nunca podré devolver tanto amor. Prometo volver pronto, no sé cómo, pero seguro vestido con la mejor de mis sonrisas", dijo en sus perfiles sociales.