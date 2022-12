¿Han sido pareja Agoney y Raoul en 'OT' 2017? Las versiones de ambos no pueden ser más diferentes El candidato a representar a España en Eurovisión asegura que no les dejaban besarse en el 'talent' de TVE

Es posible que Amaia y Alfred y Aitana y Cepeda no fueran las únicas historias de amor que nacieron en Operación Triunfo 2017. Estos días, Agoney, exconcursante de la misma edición, ha confesado que mientras se formaba dentro de la academia de TVE tuvo una pareja: Raoul. "No me dejaban besarme con él, que era mi novio entonces", ha dicho el cantante canario en un vídeo que ha rescatado y publicado una de sus fans en sus perfiles sociales. Pero a pesar de las palabras del candidado a representar a España en Eurovisión 2023, su compañero de edición tiene una versión muy diferente y ha negado que estuvieran juntos a través de un texto en Telegram. "Agoney y yo no éramos pareja en OT 2017. El beso se me aconsejó darlo porque, cito textualmente: 'Estás a una altura de programa que te juegas mucho, tu canción es muy plana y no te luces' por profesores del programa", ha dicho el artista.

Raoul, que ha borrado sus declaraciones minutos después de publicarlas, se refiere con ese beso a la actuación que protagonizó en la gala 7 junto a Agoney en el concurso musical de Televisión Española, donde ambos interpretaron Manos vacías de Miguel Bosé (un tema que habla sobre el amor entre dos hombres). "OT nunca quiso que eso no pasara, desde mi punto de vista. Siempre estuvieron a favor. Fue TVE quien nos pidió que no nos morreáramos, sino que solo nos besáramos elegantemente. Hasta aquí mi historia", ha continuado diciendo el cantante, que además ha explicado que para cuidar su salud mental hace un tiempo que se borró Twitter del teléfono.

"Parece muy tópico (que se haya borrado el perfil social para curarse en salud) porque ahora está en boca de todo el mundo, pero puedo hablar de mí mismo únicamente en este caso. Decidí salir de ahi por el acoso y por cómo gestionaba yo eso conmigo mismo. Hace 4 años no me dolía nada y era muy fuerte pero después de un diario durante tanto tiempo preferí no estar, aunque siempre estoy con vosotros", ha escrito Raoul, que ha asegurado que siente que a veces está en boca de otros y que preefiere callarse para que ciertos temas no continuen y se hagan más grandes de lo que son.

A pesar del vídeo publicado por Agoney y las palabras de Raoul, el intérprete de Quiero arder para el Benidorm Fest 2023 todavía no se ha manifestado al respecto sobre el tema, ya que las imágenes son de hace nueve meses. Además, el cantante canario está inmerso en este nuevo proyecto eurovisivo en el que participa su actual pareja el bailarín Marc Montojo, a quien conoció mientras participaba en Tu cara me suena.