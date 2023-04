Inés Hernand sitúa al 'Benidorm Fest' nuevamente en el punto de mira por la brecha salarial

La polémica está servida con la segunda edición del Benidorm Fest, el formato de Televisión Española para elegir al representante de España en Eurovisión y que se celebró el pasado mes de febrero. Esta semana se daban a conocer los salarios que cobraron los presentadores del evento: Mónica Naranjo, Rodrigo Vázquez e Inés Hernand. Ante la brecha salarial que se mostraba entre una cantidad y otra -en el informe emitido por RTVE-, han sido muchas las críticas que se han hecho través de las redes sociales sobre cómo estaba repartido.

Tal y como señalaban en un principio desde la cadena, Mónica Naranjo había ganado 50.000 euros, Rodrigo Vázquez 50.000, e Inés Hernand 15.000 euros. Ante estas cantidades, la propia humorista se pronunciaba mostrando su malestar debido a la desigualdad salarial: "Anda, esta pequeñísima, testimonial y simbólica diferencia de cobrar 35.000 euros menos que mis dos compañeros presentadores del Benidorm Fest, fíjate qué risa y qué bien me sienta", señalaba de forma irónica el pasado miércoles 19 de abril.

Sin embargo, RTVE ha reaccionado al malestar de Inés y ha aclarado en El Mundo que los datos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno son erróneos. Además, ha detallado que la cantidad de la cantante Mónica Naranjo no solo era por presentar, sino también por realizar dos actuaciones durante el concurso. Asimismo, Rodrigo Vázquez explicaba en Público que él no había cobrado la cifra de 50.000 euros que señalaban desde un primer momento desde la cadena pública, sino que habían sido 25.000.

A pesar de estas indicaciones, la polémica no se ha quedado ahí e Inés Hernand ha continuado reflexionando acerca de los cachés de los profesionales y de lo que ocurre en la actualidad: "Soy consciente de mi privilegio. Sin entrar en la cuantía, si veis mal el visibilizar una desigualdad laboral por igual desempeño de funciones en más de un 40% salarial, entonces el problema es más grande que el Benidorm Fest", decía la humorista. Con sus publicaciones, Inés ha dejdo claro que ella es la que ha ganado menos, a pesar de haber realizado la misma función que sus compañeros, en la segunda edición del programa en la que ganó Blanca Paloma con su Eaea.

Las palabras de Jaime Lorente sobre la polémica

Hasta ahora, ni el presentador de El cazador y ni la actual jurado de Cover night, ambos espacios de RTVE, se han pronunciado al respecto, al igual que tampoco lo ha hecho el ente público. Sin embargo, quien sí que ha dado su opinión ha sido el actor de La casa de papel, Jaime Lorente, con una publicación en su perfil público que posteriormente ha borrado: "Vamos a ver, no puedes llegar al juego y querer tener el mismo caché que Mónica Naranjo. No, no funciona así. Por Dios qué pereza". Unas palabras que mostraban su indignación a pesar de haberlas eliminado.