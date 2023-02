La dura infancia de Inés Hernand que le ha llevado a romper la relación con sus padres

Loading the player...

Inés Hernand no oculta los detalles de su dura infancia y adolescencia; unos años de su vida que le marcaron para siempre y que le han llevado hace siete años aproximandamente a no mantener el contacto con sus padres, tal y como ha confirmado durante su entrevista en el programa de María Casado, Las tres puertas. La comunicadora favorita de la Gen Z ha contado para el programa de Instagram Sin Filtros de David Andújar que: 'En Navidad se iban ellos y me dejaban sola desde los 14 años. (...) Llegar al instituto en enero y decir que has pasado las Navidades en casa de mi amigo Álex, evidentemente era raro', han sido sus palabras. ¿Quieres conocer más detalles? ¡Dale al play!

