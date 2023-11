De Rosalía y Sebastián Yatra al triunfante Jorge Drexler: recordamos a los ganadores de los Latin Grammy 2022

La cuenta atrás para la vigésimo cuarta entrega anual de los Latin Grammy, que este 2023 se celebran por primera vez fuera de Estados Unidos y en Sevilla, ha arrancado. A falta de menos de una semana para que las distinciones que otorga temporada tras temporada la Academia Latina de la Grabación tengan nombre y apellidos este 16 de noviembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la ciudad hispalense, los actos paralelos a la ceremonia han dado comienzo de la mano de Laura Pausini. Será a lo largo de las próximas jornadas cuando la capital andaluza reciba a algunas de las más célebres y admiradas figuras de la industria musical y artística y acoja actividades y eventos con los que se calentará motores para la esperada noche, en la que las artistas favoritas son Shakira y Karol G junto a Camilo con un total de siete nominaciones, seguidos por intérpretes como Bizarrap, con seis, o Pablo Alborán, con cinco, mismo número de candidaturas que aglutina María Becerra, Bad Bunny, Feid y Natalia Lafourcade. Pero, hasta conocer la resolución final, recordamos los artistas que fueron distinguidos la pasada edición.

Cuenta atrás para los Latin Grammy 2023: consulta aquí la lista completa de nominados

La fiesta de los Latin Grammy de 2022, celebrada en Las Vegas, dejó a una Rosalía con cuatro gramófonos, entre los que sobresalió uno en especial por ser el más preciado: el del Álbum del Año por Motomami, mismo premio con el que se alzó en 2019 por El Mal Querer. Aquella inolvidable noche para la intérprete catalana también lo fue para el cantautor Jorge Drexler, que se coronó como el gran triunfador de la cita al hacerse con siete galardones, de los que sobresalieron las categorías de Canción del Año y Grabación del Año por Tocarte, su tema por C. Tangana, también premiado. Bad Bunny, por su parte, sumó cinco en total incluyendo Mejor Álbum de Música Urbana por Un verano sin ti, si bien no los recogió él mismo, pues no pudo asistir al evento. Sebastián Yatra fue otro de los incuestionables protagonistas de la noche, al levantar emocionado el gramófono de Mejor Álbum Vocal Pop por Dharma y empatar con Drexler por una disputada Mejor Canción Pop entre su Tacones Rojos, también de Pablo María Rousselon, y La Guerrilla de la Concordia.

El Pa’llá Voy de Marc Anthony le llevó a la cima del éxito en la categoría de Mejor Álbum Salsa y su productor, Julio Reyes, lo hizo en Productor del Año. El nombre de Fito Páez también sonó fuerte gracias a su distinción de Mejor Canción de Rock por Lo Mejor de Nuestras Vidas y Mejor Canción de Pop/Rock por Los Años Salvajes junto a Carlos Vives, que también se llevó la estatuilla de Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por Cumbiana II. El Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional fue para Christina Aguilera por Aguilera y el Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi para Christian Nodal por EP #1 Forajido.

Amor, éxito y censura: Rosalía se convierte en la reina de los Latin Grammy 2022

También fueron premiadas Angela Álvarez y Silvana Estrada en la categoría de Mejor Nuevo Artista, Edgar Barrera, Matisse y Carin León en Mejor Canción Regional Mexicana por Como lo hice yo, Sophia en Mejor Álbum de Música Latina Para Niños por A la Fiesta de la música vamos todos y Legado, de Berta Rojas y Sebastián Henríquez, les hizo merecedores del Mejor Álbum de Música Clásica. El Mejor Arreglo fue para Fernando Velázquez junto al triunfante Drexler por El Plan Maestro, el Mejor Álbum de Música Tejana para Bobby Pulido por Para que baile mi pueblo, el Mejor Álbum de Rock para la banda Él Mató a un Policía Motorizado por Unas vacaciones raras y Gonzalo Rubalcaba y Aymée Nuviola celebraron el Mejor Álbum Tropical Tradicional por su Live in Marciac. De igual forma, Hamilton Holanda fue distinguido con el Mejor Álbum Instrumental por Maxixe Samba Groove y Ludmilla con el Mejor Álbum de Samba/Pagode por Numanice #2. Las Migas se llevaron el Mejor Álbum de Música Flamenca por Libres y Eliane Elias, Chick Corea y Chucho Valdés el Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz por Mirror Mirror.

El Mejor Álbum de Música Popular Brasileña lo levantó Liniker por Indigo Borboleta Anil y Tainy, Julieta Venegas y Bad Bunny hicieron lo propio con la Mejor Interpretación de Reggaetón por Lo siento BB. Viviré, de Marcos Witt, le llevó a ser reconocido con el Mejor Álbum Cristiano (En Español), de igual forma que a Bala Desejo con el Mejor Álbum de Pop Contemporáneo por Sim Sim Sim. En la categoría de Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum triunfaron Bryan Hernández, Shin Kamiyama y Michael Larson por el álbum Motomami, de Rosalía, en la de Mejor Vídeo Musical Versión Corta, Residente y Lisa-Kaindé Diaz por This Is Not America y, por último, el Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato fue Feliz Aniversario, de Jean Carlos Centeno y Ronal Urbina.

De Rosalía a Georgina: los looks mejores y más comentados de los Latin Grammy 2022

Rosalía y su ex Rauw Alejandro coincidirán en los Latin Grammy por primera vez tras su ruptura