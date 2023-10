El exmarido de Britney Spears rompe su silencio: esto es lo que opina de las polémicas memorias de la artista

Sabíamos que el libro de memorias de Britney Spears iba a revolucionar el panorama mediático, y así ha sido. El lanzamiento de The Woman in Me está provocando todo tipo de reacciones, pero no hay duda de que las más esperadas están siendo, precisamente, las de los otros protagonistas del libro. Nos referimos a las exparejas de la intérprete de Baby one more time, que poco a poco están pronunciándose al respecto. Tras las reacciones de Justin Timberlake y Kevin Federline, ahora le ha tocado el turno a Sam Asghari.

El exmarido de Britney Spears ha roto su silencio y ha hablado brevemente con el portal de noticias TMZ asegurando que había leído el libro y le había encantado. En The Woman in Me, la cantante se refiere a él con palabras llenas de cariño y si hay algo que destaca especialmente es: "Me encanta lo estable que es. Me gusta que no beba. Es un regalo de Dios".

Al preguntarle qué le había parecido, el modelo, actor y preparador físico ha respondido: "Para serte sincero, me hizo sonreír. Estoy tremendamente orgulloso de ella y espero que conquiste el mundo".

Hay que recordar que las memorias de Britney se han publicado dos meses después de que anunciara su divorcio de Sam Asghari. Al parecer, desde la editorial le ofrecieron cambiar algunas cosas, pero la artista prefirió dejarlo todo tal y como lo había escrito.

La cantante conoció al modelo en 2016 en el rodaje de su videoclip Perfume. En sus memorias, cuenta que fue un verdadero flechazo y que se enamoró de él en cuanto le vio. "Le quería en mi vida", escribe Spears, hablando de la química que había entre ellos: "No podíamos quitarnos las manos de encima".

Sin embargo, su historia de amor tuvo un punto y final el pasado mes de agosto, cuando Sam, de 29 años, presentó los papeles de divorcio, indicando la fecha de separación como el 28 de julio de 2023. "Después de seis años de amor y dedicación mutua, mi esposa y yo hemos decidido acabar nuestro camino juntos. Mantendremos el amor y el respeto que nos tenemos el uno al otro y siempre le desearé lo mejor", dijo.

Sus últimas semanas como marido y mujer fueron bastante complicadas. Al parecer, el modelo abandonó su casa después de mantener una acalorada discusión con la cantante, a quien acusaba de haberle sido infiel con uno de sus empleados. Tras poner punto y final a poco más de un año de matrimonio, la intérprete de Lucky y Toxic rompió su silencio para decir que: "Como todo el mundo sabe, Sam y yo ya no estamos juntos. Seis años de relación es mucho tiempo y aún estoy un poco sorprendida. No estoy aquí para explicar los motivos de nuestra separación, porque, honestamente, no es asunto de nadie, pero no podía soportar más tanto dolor".