Sonsoles Ónega cumple un año de grandes cambios y momentos clave

El 24 de octubre de 2022 es una fecha marcada en rojo en la carrera de Sonsoles Ónega (45) ya que supuso el inicio de una nueva etapa profesional. Hace exactamente 365 días se escenificó su fichaje por Atresmedia poniéndose por primera vez al frente de Y ahora Sonsoles, un magacín que se emite de lunes a viernes entre las 18.00 y las 20.00 y en el que cuenta con el respaldo del público gracias a su profesionalidad, su perfeccionismo y la naturalidad ante las cámaras. Cuando cumple su primer aniversario en este formato, echamos la vista atrás para repasar el giro que ha dado la vida de la periodista en estos últimos doce meses, llenos de experiencias inolvidables.

-La espectacular casa de Sonsoles Ónega valorada en más de 1 millón: un oasis de paz que invita a la lectura

-Sonsoles Ónega cuenta qué es lo que le han pedido sus hijos que no haga en televisión

Si hay un acontecimiento que ha marcado este último año, ese es sin duda conseguir el Premio Planeta por Las hijas de la criada, novela que recorre la primera mitad del siglo XX en Galicia, donde están los orígenes de la autora. "Han pasado dieciocho años desde mi primera novela; esta es una historia de fracasos acumulados, la mayoría de premios a los que me presenté los he perdido y este tan importante lo he ganado", aseguraba el 15 de octubre en el escenario del Museo Nacional de Arte de Cataluña, al que se subió emocionada para recoger el galardón que está dotado con un millón de euros y que dedicó a sus dos hijos, Yago y Gonzalo, de 13 y 10 años, respectivamente.

La periodista ha conseguido liderar la franja horaria en la que se emite su programa, que empezó teniendo una hora de duración y ha duplicado su duración. Cada vez se muestra más segura de sí misma y más conectada con el espectador. Atrás ha dejado la tensión inicial que le hizo perder "tres o cuatro kilos del estrés" durante los preparativos. A través de sus gestos, ahora queda patente que se siente muy cómoda en este proyecto y en el plató, un lugar en el que ella misma asegura que hay unas reglas muy diferentes a las que rigen otros escenarios en los que ha trabajado.

-Así es Cristina, la hermana periodista de Sonsoles Ónega que comparte premio con la Reina

Sonsoles, buena amiga de la reina Letizia y una de las personas que supo de su relación con el entonces príncipe de Asturias antes de que se hiciese pública, da cada tarde la mejor versión de sí misma y presentar un programa diario ha hecho que se enamore una vez más del periodismo y se ilusione cada día como la primera vez. En conversación con Joaquín Sánchez en El novato, comparó el trabajo con un sacerdocio y reconoció que, como es muy perfeccionista, pasa las 24 horas pensando cómo mejorar el programa, qué hacer para seguir sorprendiendo al espectador... Además, cuando sale del trabajo llama a familiares y amigos para compartir impresiones.

Presentar programas es una sorpresa con la que Sonsoles no contaba y a la que al principio le costó acostumbrarse. Gran parte de su carrera se ha desarrollado como reportera, cubriendo información política, pero en 2018 le ofrecieron cambiar de registro en Mediaset y sintió que tenía que "coger ese tren". Reconoce que tenía la duda de "si iba a estar a la altura" y se pasaba todas las noches llorando, pero el paso del tiempo ha permitido que se mueva con soltura en el plató. Se enfrentó a lo desconocido y se encontró muy cómoda. Por eso, cuando desde Atresmedia le ofrecieron una propuesta que le "enamoró", decidió dar un nuevo giro. Hoy es una de las de 100 mujeres más influyentes en España, según la lisa de ForbesWomen.

-Una triunfante Sonsoles Ónega sorprende al hacer un guiño de su vida sentimental

Las supersticiones de Sonsoles

La escritora y periodista es muy supersticiosa. Tiene un neceser lleno de amuletos como castañas pilongas traídas del pueblo de su padre y que protegen del mal de ojo, un trozo de cuarzo que le regaló el hermano de Ana Rosa Quintana, un corazón de madera pasado por el sepulcro de Jesús en Jerusalén, cruces, vírgenes...En los momentos previos al inicio del programa, esos minutos que los espectadores no ven, Sonsoles sigue un curioso ritual: hacer el pino en la redacción del espacio para alejar las malas energías. Además, cuando celebra un buen dato de audiencia, baila con sus compañeros, con los que ha formado un gran equipo en el que se divierte mientras trabaja.