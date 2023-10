Sonsoles Ónega recuerda cómo se enteró del noviazgo de su gran amiga doña Letizia con el rey Felipe

Sonsoles Ónega es una de las mejores amigas de la reina Letizia. Se hicieron íntimas desde que trabajaron juntas en CNN+ y su relación sigue intacta a pesar de lo mucho que han cambiado sus vidas. La presentadora de Y ahora Sonsoles y Premio Planeta 2023 asistió a la boda de los entonces Príncipes de Asturias, celebrada el 22 de mayo de 2004 en Madrid. Y cuatro años después, fueron don Felipe y doña Letizia los que se trasladaron hasta el pazo de San Lorenzo, en Santiago de Compostela, para ser testigos del 'sí, quiero' de Sonsoles y el abogado Carlos Pardo, de quien se separó a principios de 2020.

Su amistad suscita tanto interés que Sonsoles ha tenido que responder a más de una pregunta sobre la Reina en El novato, el programa de Joaquín en Antena 3. "¿Antes de que saltara la noticia de que estaba con el Rey, lo sabías?", le ha preguntado. "A ver pues normal que lo supiera... es normal... no había whatsapp había SMS...", ha contestado la periodista. "¿Qué te puso?", ha insistido Joaquín entre risas. "Qué bicho eres... Es que no me acuerdo sí hace la torta un pan de años...", ha dicho Sonsoles entre risas.

El exfutbolista, de 42 años, ha querido ir más allá: "¿Cómo se cuenta algo así?". Sonsoles ha intentado salir airosa: "No me acuerdo pero sería algo así como... madre mía, me he enamorado de un bombero". Tras sus palabras, se ha reído y ha dicho: "Pues se parece un poco el rey a un bombero todo el día apagando fuegos, pim pam...". Joaquín, entonces, ha exclamado: "Por qué ardió todo!". "Que si ardió... madre mía, sí, sí...", ha asentido Sonsoles.

El compromiso de don Felipe y doña Letizia causó un gran revuelo y Sonsoles ha recordado el impacto que tuvo la noticia en el gremio periodístico. "A mí me lo han contado porque yo no estaba, pero fue la reina Sofía al Congreso de los Diputados poco después de que se conociera el compromiso de don Felipe con la reina Letizia y todas las periodistas se arremolinaron a hablar con la reina Sofía y entonces le dice una: 'Ay, doña Sofía, que no sabíamos que el Príncipe buscaba en el gremio, de haberlo sabido nos habríamos arreglado más'".

Sonsoles, sin contener la risa, ha añadido que "para toda la profesión fue un shock". "Que una periodista enamora al Príncipe de Asturias entonces fue un terremoto brutal, brutal", ha señalado. Por último, se ha puesto más seria para contar que doña Letizia "no ha cambiado nada" por ser Reina y ha afirmado con rotundidad que "es una buena amiga".