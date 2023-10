Las cariñosas palabras de Sonsoles Ónega a sus hijos al recoger el prestigioso premio Planeta

Sonsoles Ónega suma un importante reconocimiento a su exitosa carrera profesional que la consolida en su faceta de escritora. La periodista acaba de ser galardonada con el prestigioso premio Planeta por su novela Las hijas de la criada, una obra presentada bajo el nombre de Otoño sin ti que se impuso en la 72º edición de este premio literario al que se presentaron 1.129 obras. La premiada se confesó tremendamente emocionada al recoger este título que la corona como una de las escritoras de referencia del panorama literario. “Han pasado dieciocho años desde mi primera novela; esta es una historia de fracasos acumulados, la mayoría de premios a los que me presenté los he perdido y este tan importante lo he ganado” contó.

A sus casi 46 años, los cumple a finales del mes de noviembre, Sonsoles se ha llevado el oro con una historia ambientada en la Galicia de principios del siglo XX de dos familias que ven intercambiados sus bebés al nacer. Ha asegurado en su discurso que este era uno de los agradecimientos más difíciles a los que se ha enfrentado en su vida y ha explicado que en su libro ahonda en la temática del destino, idea que está presente en muchas de sus obras anteriores. “Arranca con una venganza cruel que raja las vidas y condicionará a los personajes” comentó. Reivindicó el poder de la lectura con estas palabras: "Somos los libros que hemos leído y solo haremos un mundo mejor si alimentamos la cabeza y el corazón con libros. No hay ciudadano mejor armado frente a los poderes y los abusos que un ciudadano leído". Y dedicó el galardón "a las escritoras con hijos y a los hijos de las escritoras”: "A los míos, a mi Yago y a mi Gonzalo, que espero que piensen que todo eso que nos hemos perdido juntos ha merecido la pena". Haciendo un guiño a sus raíces gallegas, precisamente su novela está ambientada allí, se despidió con un "boas noites" (buenas noches).

El finalista del premio ha sido el joven Alfonso Goizueta, de 24 años, doctor en Relaciones Internacionales y cofundador del podcast La torre del Faro. Su libro se titula La sangre del padre, una novela histórica sobre Alejandro Magno (se presentó con el nombre de El rey del este).

Sonsoles Ónega, hija del veterano periodista Fernando Ónega, ya ganó el XXII Premio de novela Fernando Lara en 2017 con Después del amor. Además, ha publicado Mil besos prohibidos, Nosotras que lo quisimos todo, Encuentros en Bonaval, Donde Dios no estuvo y Calle Habana esquina Obispo, en 2004, con la que ganó el III Premio Letras de novela corta y debutó en el mundo literario. Esta es por tanto su séptima novela. La presentadora es además uno de los rostros más reconocidos de la pequeña pantalla que reina en las tardes con el programa Y ahora Sonsoles. En este 2023 comenzaba una nueva etapa tras abandonar Mediaset, donde presentaba Ya es mediodía, para dar el salto a Atresmedia. Un movimiento de cadena que la llevó a ocupar al franja de las tardes con un magazine que actualmente coincide en la parrilla con el programa de Ana Rosa Quintana.

En esta edición de los premios Planeta se dieron cita numerosos rostros televisivos y representantes del mundo de la literatura y el ámbito cultural. Encantados con el éxito de su compañera, Sandra Golpe, Roberto Leal, Manel Fuentes y Cristina Pardo, entre otros, posaron para un divertido selfie que compartió el presentador de Pasapalabra. “¡Qué orgullo tenerte en casa!” escribió Leal junto a la imagen. Lourdes Maldonado, Juan del Val, Boris Izaguirre y Pedro Jota Ramírez, entre muchos otros, estuvieron también en la velada. El periodista, que estuvo acompañado por su mujer Cruz Sánchez de Lara, va a ser abuelo pues su hijo Tristán va a ser padre. “Es algo que concierne a mi hijo, a quien siempre deseo la máxima felicidad, y como él es una persona reservada, no seré yo quien dé tres cuartos al pregonero” dijo.