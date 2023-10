Yago y Gonzalo, los hijos adolescentes de Sonsoles Ónega a los que ha dedicado el premio Planeta

Si bien su exitosa labor profesional y su talento comunicativo son más que conocidos por todos, la maternidad es un rol que Sonsoles Ónega ha llevado siempre con absoluta discreción. Pese a ello, en los momentos más importantes de su trayectoria siempre han estado presentes los dos hombres de su vida: sus dos hijos, Yago y Gonzalo, de 13 y 10 años. A ellos precisamente les ha dedicado el prestigioso premio Planeta que ha ganado por su novela Las hijas de la criada, una obra presentada bajo el nombre de Otoño sin ti que se impuso en la 72º edición de este galardón literario al que se presentaron un total de 1.129 obras. Pero, ¿qué sabemos de estos dos pequeños a los que la periodista se refiere como el motor de su vida? A continuación, repasamos, punto por punto, todo lo que se sabe de ellos.

Sus dos hijos: su motor y su mayor premio

Yago y Gonzalo, que nacieron fruto del matrimonio de Sonsoles y el abogado Carlos Pardo Sanz, que sellaron su amor en 2008 y se separaron poco más de una década después, se convertían en protagonistas indirectos de la gala de los premios Planeta este domingo 15 de octubre. ¿El motivo? Las palabras que su orgullosa madre pronunció al recoger el galardón, que dedicó "a las escritoras con hijos y a los hijos de las escritoras": "A los míos, a mi Yago y a mi Gonzalo, que espero que piensen que todo eso que nos hemos perdido juntos ha merecido la pena", apuntó emocionada, pues, según ha dicho horas después en su programa Y ahora Sonsoles, "la literatura es una actividad solitaria que requiere concentración y pagas una factura de desafectos profunda".

Sobre ellos, ha comentado ahora que "estaban muy enfadados" porque no les había dicho que optaba a este reconocimiento, algo que tampoco trasladó a su hermana ni a sus padres, pues además los niños sabían de la existencia de estos premios. Tal y como ha revelado, hace años conocieron a Jorge Díaz, un premio Planeta, y, desde entonces, siempre le preguntaban "por qué no te apuntas al premio Planeta, como si esto fuera apuntarse a un partido de fútbol": "Yo les decía, pues cuando tenga novela, para empezar. Entonces, para ellos lo de apuntarse al Planeta era una cosa muy grande porque lo habían visto", ha subrayado, razón por la que no quería decepcionarles.

La enfermedad de Gonzalo que cambió la vida familiar

Para la hija del veterano periodista Fernando Ónega, Yago y Gonzalo son sus dos pilares más fundamentales y con ellos forma un inquebrantable equipo al que ha bautizado como "#The3" (los 3), un hashtag que está presente en las contadas publicaciones que hace de ellos en su perfil social. Siempre bajo el paraguas de la protección y evitando enseñar sus rostros, la presentadora ha hecho alusión a algunos detalles de la vida de sus hombrecitos, a quienes quiere alejar en la medida de lo posible de la presión que conlleva la popularidad que ella tiene. Uno de ellos es la batalla personal que libra desde que su hijo Gonzalo, que ya había sido diagnosticado como celíaco con un añito y medio, debutara en Diabetes tipo 1 con 4, algo que supuso un cambio radical en el día a día de su casa y en la alimentación que seguían, especialmente cuando tuvo que ser ingresado y permanecer en el hospital durante tres semanas a raíz de tener un pico muy elevado de azúcar.

Otra de las cuestiones que Sonsoles, que está a las puertas de soplar las velas de su 46º cumpleaños en un dulce momento personal y profesional, nunca ha escondido es lo difícil que es para ella la conciliación, algo que tiene muy asumido. Puesto que en la actualidad desarrolla su papel como presentadora en la franja de la tarde, en la que se ha coronado como líder, el tiempo que tiene para ver a sus niños es muy reducido, pues ellos asisten a la escuela por la mañana y tienen los horarios cambiados. "Me han pedido que no baile, porque se avergüenzan", comentó entre risas en su visita al plató de El Hormiguero antes de su estreno en Atresmedia hace justo un año, cuando les dijo en directo "os quiero mucho", un sentimiento que suele evidenciar públicamente.

Volcada en su crianza y educación

Pese a que no puede compartir todo el tiempo de calidad que le gustaría con ellos, Sonsoles está completamente volcada en la crianza, educación y desarrollo de sus hijos y valora que, afortunadamente, desde que dejó "la información" como tal, los planes familiares que organiza con antelación no suelen verse alterados en el último momento como sí ha llegado a pasarle en otras ocasiones. Es el caso de sus últimas vacaciones estivales, en las que aprovechó para escaparse a Miami a desconectar con los ya adolescentes, con quienes tiene una excelente relación.

