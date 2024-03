Sonsoles Ónega revela el secreto de su duradera amistad con la reina Letizia

Sonsoles Ónega es una de las mejores amigas de la Reina. Se conocieron hace 25 años en la redacción de CNN+ y su amistad sigue intacta a pesar de lo mucho que han cambiado sus vidas. Su relación suscita tanto interés que la ganadora del Premio Planeta 2023 por Las hijas de la criada tiene que responder a más de una pregunta sobre doña Letizia cada vez que concede una entrevista. En esta ocasión ha sido la periodista Pilar Vidal quien le ha preguntado por ella en Dramma Queen, su podcast de ABC. ¿Es fácil ser amiga de la Reina o es complicado? Entiendo que a veces tú misma querrías actuar de una manera, pero no sé si te frena el saber que al otro lado está una amiga, está la Reina? ¿Cómo lo separas?", le ha preguntado. Sonsoles, muy sincera, ha dicho: "¿Sabes lo que pasa? Es que no ha cambiado nada desde que nos conocimos en CNN+, no ha cambiado nada".

Según ha contado, la Reina "tampoco ha cambiado mucho" tras su boda con don Felipe. "Otra cosa es que se haya adaptado a sus circunstancias profesionales-personales, pero la persona sigue siendo la misma y eso... me creerán o no me creerán, pero es lo que yo siento. Con lo cual, la relación no ha cambiado en cuanto a la forma que tenemos de relacionarnos, ¿no?", ha añadido.

Después de esto, la presentadora de Y ahora Sonsoles se ha centrado en la cara B de su amistad. "Indudablemente ha cambiado todo lo demás y, sobre todo, lo ha complicado, ¿no?", ha reconocido. "Y luego profesionalmente pues hay veces que me pronuncio menos de lo que querría, es como cuando me preguntaban por mi padre, que lo elogio menos de lo que querría porque no voy a resultar creíble, con lo cual también con ella, probablemente, sea un poco más cuidadosa en las opiniones y hasta en propio posicionamiento porque corro el riesgo de hacerle más daño que otra cosa, de no resultar creíble, y eso es una cosa que a mí me preocupa. Creo que tenemos que lo único que tenemos en esta profesión es la credibilidad y según como la maluses la puedes perder en cualquier momento", ha reflexionado.

La presentadora de Y ahora Sonsoles asistió a la boda de los entonces Príncipes de Asturias, celebrada el 22 de mayo de 2004 en Madrid. Y cuatro años después, fueron don Felipe y doña Letizia los que se trasladaron hasta el pazo de San Lorenzo, en Santiago de Compostela, para ser testigos del 'sí, quiero' de Sonsoles y el abogado Carlos Pardo, de quien se separó a principios de 2020.

Ahora, la periodista vuelve a sonreír gracias a Juan, el financiero con quien comparte su vida desde hace más de un año. "Lo conocí en una cena a la que no quería. Era jueves, había terminado el programa... pero se empeñó una amiga mía, Alejandra Prat. Yo sí sabía que iba a conocerle porque me lo dijeron, pero él no sabía que iba yo", ha detallado en el podcast de Pilar Vidal. Para que su relación funcione, Sonsoles se ha visto obligada a tirar de agenda, debido a sus múltiples compromisos profesionales. "He escaletado el amor también porque sino no te da tiempo. Tiene su tiempo tasado, pero él también hace un millón de cosas y vive por tres en un día, siempre hay tiempo para todo, tienes que decir tenemos 45 minutos, y en ese tiempo, te abres un vino, hablas...", ha explicado.