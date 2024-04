Sonsoles Ónega presume de hermana en un evento solidario: 'Ella es mi termómetro, mi medición de todo'

La periodista Sonsoles Ónega ha presumido de la buenísima relación que mantiene con su hermana mayor Cristina. Ambas han posado muy sonrientes y cariñosas la una con la otra en un evento solidario celebrado en el parque del Retiro de Madrid. Las dos periodistas no han querido perderse la inauguración de una especial exposición fotográfica de Aldeas Infantiles, un proyecto del que han querido formar parte las hijas de Fernando Ónega. Cristina, mucho más desconocida para el gran público, ha desarrollado una brillante carrera en el sector de la comunicación. Además, en el terreno personal es el "termómetro" de su hermana Sonsoles: "A ella le consulto hasta si me debo enfadar por algo o no; si me debo entusiasmar por algo o para nada", ha declarado la presentadora de Antena3.

Trabajaron juntas durante 8 años

Sonsoles ha explicado que se siente feliz por coincidir con su hermana en este acto solidario y ha recordado los ocho años en los que trabajaron juntas haciendo información política, ya que Cristina fue directora de comunicación del Consejo General del Poder Judicial. "Ella es mucho más plana y yo también la animo a que se entusiasme mucho más por las cosas", ha confesado la comunicadora.

Al preguntarles por la relación que mantienen entre ambas la presentadora de Y ahora Sonsoles es clara: 'Crisitna es mi hombro, mi mano, mi consuelo, mi abrazo, quién me escucha, siempre está ahí cuando la necesito". Y ha definido a su hermana con una sonrisa en la boca: "Es comedida, sensata, la que pone el punto de cordura. Yo me acuerdo, de pequeñas, cuando teníamos miedo y teníamos que ir al baño y entonces íbamos juntas de la mano y nos volvíamos corriendo a la cama. Luego hemos tenido la oportunidad de trabajar juntas mucho tiempo. Creo que somos el comodín de la llamada, siempre que dudo pienso: 'Qué haría Cristina, que es la seria de esta familia'. O cuando hago alguna chifladura pienso: 'Dios mío cuando lo vea Cristina'. Ella es mi termómetro, la medición de todo", ha terminado.

Cristina, una profesional de la comunicación

Cristina Ónega es una periodista muy reconocida que actualmente trabaja como directora del Canal 24 horas de RTVE. Inició su carrera periodística en la Agencia EFE, Onda Cero y la agencia Servimedia, tras licenciarse en Periodismo en la Universidad CEU San Pablo. Aterrizó en la cadena pública en 1997, y su carrera ha estado llena de grandes hitos, especialmente dos que le hicieron mucha ilusión: en 2005, Cristina recibió el 'Premio Periodismo Jurídico' del Colegio de Abogados de Madrid, y también el 'Premio Larra a la Periodista Joven del Año' menor de 30 años, que otorga la Asociación de la Prensa de Madrid. Curiosamente ese premio lo recibió de manos de la reina Letizia, amiga de su hermana Sonsoles y con quién tiene una sintonía muy especial.