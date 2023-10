Muere de forma repentina la modelo Tabby Brown a los 38 años

La modelo y bailarina británica Tabby Brown fue hallada sin vida el pasado fin de semana por causas que aún no se conocen. Su fallecimiento, con tan solo 38 años, ha causado una gran conmoción en Reino Unido, donde ha desarrollado su carrera. Ha sido el exrepresentante el encargado de comunicar la triste noticia, sobre la que no ha profundizado en más detalles.

La polifacética londinense saltó a la fama por sus posados para importantes publicaciones de moda y lifestyle y también se especializó en publicidad y marketing, ámbito en el que también desarrolló buena parte de su vida profesional. Tras alcanzar el éxito como modelo, afianzó su gran popularidad gracias a ser una de las "solteras" de la edición británica del programa The Bachelor.

Aprovechó su fama para emprender, y sacó a la venta una línea de leggings a los que nombró 'TBleggings'. Además, era muy aficionada al fitness, y no solo por mantener su cuerpo en forma, sino por motivos profesionales ya que consideraba el deporte como el mejor aliado para mantener su cuerpo 'fit'.

La vida sentimental de Brown ha estado marcada por sus dos relaciones amorosas con figuras internacionales del mundo del fútbol. Comenzó en 2011 su historia de amor con el actual jugador del Adana Demirspor, Mario Balotelli, del cual acabó profundamente enamorada, en tan solo siete meses. “Me enamoré de él en contra de mi buen juicio. Me dijo que quería que nos fuéramos a vivir juntos y tuviéramos una familia”, explicó la modelo en una entrevista en The Mirror. A pesar de la ilusión inicial, más tarde decidió acabar con la relación, "Se lo tomó muy mal, nunca había sido rechazado por una mujer", comentó.

Una vez soltera, en 2016 conoció a Raheem Sterling, otro sonado romance más breve que el que mantuvo con Balotelli. El futbolista jamaicano, jugador del Chelsea F.C., y Tabby Brown tuvieron varios encuentros, pero su historia se acabó sin que ninguno diese ninguna explicación sobre ello.