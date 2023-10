Ana Rosa Quintana habla sobre la última revisión que se ha hecho por el cáncer de mama que sufrió

El 2 de noviembre de 2021, Ana Rosa Quintana anunció que dejaba temporalmente la televisión porque le habían diagnosticado un carcinoma en la mama. A partir de ese momento se volcó en los tratamientos (16 sesiones de quimio y 15 de radio) y en recuperarse de las dos intervenciones a las que se sometió, siempre rodeada de su familia y de sus íntimos. El 10 de octubre de 2022, y embargada por la emoción, volvió a ponerse frente a los espectadores, ante los que reconoció que no podrá decir que está curada hasta dentro de cinco o siete años en los que se tiene que seguir sometiendo a revisiones. Pruebas de las que ahora ha vuelto a hablar con total naturalidad.

En TardeAR, espacio del que está al frente desde hace exactamente un mes (se estrenó el 18 de septiembre), la periodista madrileña ha contado que se ha hecho recientemente uno de estos chequeos rutinarios. "Me he hecho la revisión hace poco", ha comenzado a decir. Además, ha explicado que su rutina para ir al médico ha cambiado al tener un nuevo horario de trabajo. "Antes iba por las tardes a última hora y no me encontraba con nadie. Ahora voy por la mañana por el programa", ha detallado.

Ana Rosa ha contado que en esta nueva franja horaria en la que acude al médico ve escenas muy dolorosas que le marcan y le rompen el corazón. "Cuando estoy esperando en la sala y veo tantos niños me rompe el alma. Los carritos, con los papás... Y luego corriendo, jugando con la sondita puesta mientras los están curando...", ha relatado en conversación con Carmen Maura, protagonista de Mi otro Jon, película solidaria dirigida por Paco Arango, creador de la Fundación Aladina, para ayudar a niños con cáncer. El largometraje cuenta también con la participación de Ana Obregón, Olivia Molina, Fernando Albizu, Aitana Sánchez-Gijón y Macarena Gómez.

Desde que hace un año se incorporó de nuevo a la rutina, Quintana se ha mostrado llena de energía y con una inmejorable actitud. Eso sí, ha introducido un pequeño cambio en su día a día que sigue manteniendo ahora que se ha 'mudado' a las tardes: tener los viernes libres. "No voy a venir los viernes habitualmente. A mis médicos les parece muy bien lo que hago, pero esto es muy estresante y quieren que descanse un poquito más", explicó. Esos días son Beatriz Archidona y Jorge Luque los que cogen las riendas de este magacín vespertino en el que participan Vicky Martín Berrocal, Manuel Díaz 'El Cordobés', Iván García, Leticia Requejo y Antonio Rossi, entre otros.

Hábitos saludables

Tras ser diagnosticada de cáncer de mama por segunda vez, Ana Rosa adoptó un estilo de vida saludable que sigue manteniendo. Sus menús no tienen azúcar, procesados, grasas o alcohol. Están realizados a base de verduras, frutas, alimentos naturales y ecológicos. Además, sigue una rutina de ejercicio en el que camina y hace yoga, disciplina que practicó también durante los tratamientos, aunque entonces adaptadas a las circunstancias de esos momentos.