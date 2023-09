El reencuentro entre lágrimas de Ana Rosa Quintana y Antonio Hidalgo después de 20 años

Emoción, abrazos e incluso lágrimas. Ana Rosa Quintana y Antonio Hidalgo protagonizaron el encuentro más emotivo de la televisión. La presentadora y el periodista formaron un tándem de éxito hace 20 años en el programa Sabor a ti y la pareja televisiva se ha vuelto a reunir en el programa Tarde AR. "20 años has tardado", exclamaba la presentadora emocionada al abrazar de nuevo a su compañero con el que cada tarde presentó un espacio que duró desde finales de los noventa hasta mediados de 2004. "¿Vamos a llorar los dos?", le decía la comunicadora que al verle llorar no pudo contener las lágrimas.

En 2008 Antonio Hidalgo se instaló en Murcia y se ha convertido en uno de los presentadores principales de la televisión autonómica 7RM con el espacio Ailoviu, en el que además de música y otras sorpresas, los participantes tenían la posibilidad de encontrar el amor. Por ello, después de tanto tiempo sin verse, este reencuentro estuvo cargado de emotividad. Un momento que trató de romper el presentador con una de sus bromas. "Perdonadme la emoción, ha sido verte y me he acordado de que en el año 99 más o menos, una noche salimos y me pediste 2.000 pesetas", decía Antonio con su característico sentido del humor. Y continuaba su broma. “No te iba a llamar por 2.000 pesetas, pero ahora que nos hemos reencontrado y que ha cambiado de pesetas a euros, he calculado con el IPC y me debes como 12.000".

"Por muy duro que sea el recorrido, si al final te juntas con la gente que quieres, habrá merecido la pena aunque sea un viaje de 20 años", decía Hidalgo antes de llegar al plató. La presentadora destacó que se han visto en contadas ocasiones desde que finalizara Sabor a ti. "Nos hemos visto poco, alguna vez, bueno cuando estaba mala me vino a ver, tampoco ha venido mucho", aunque no han faltado las llamadas y se siguen de cerca en redes sociales. Hidalgo está en un momento de sus mejores momentos profesionales, compaginando sus labores periodísticas con su otra gran pasión, la música. Cabe recordar que es parte del grupo Los Happys, una banda que él mismo fundó, y en cuanto a su vida sentimental, es feliz junto a su pareja Ana Ruiz, una entrenadora personal 20 años menor que él y con la que presenta su programa Ailoviu.

Antonio Hidalgo tiene una nueva sección en Tarde AR que se llama El Retrovisor, en la que dos veces por semana analizará cómo ha cambiado la sociedad durante las últimas décadas. "Nuestra generación suele decir que cualquier tiempo pasado fue mejor. ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor? Nosotros tenemos nuestras dudas", señalaba Hidalgo, que colaborará con Ana Rosa los martes y jueves. En su primer día quiso analizar cómo han cambiado los viajes y expuso con humor cómo eran aquellos viajes en coche en familia en los años 80, la música y los largos e incómodos desplazamientos que se hacían por carretera.

Loading the player...

Los momentos previos al estreno del nuevo programa de Ana Rosa Quintana