Entre risas y lágrimas: la unidad de Arantxa Sánchez Vicario y su familia tras años de desencuentros

Loading the player...

Hacía más de catorce años que no veíamos a Arantxa Sánchez Vicario rodeada por toda la familia. Pero ahora, la extenista ha reaparecido muy bien arropada ante las cámaras tras el juicio con su exmarido, en el que consiguió evitar la prisión tras el presunto delito de alzamiento de bienes. Arantxa ha acudido a los X Premios María de Villota acompañada por su madre, Marisa Vicario Rubio, y sus hermanos, Emilio, Javier y Marisa. Dejando atrás más de una década de desencuentros y malentendidos, han mostrado una imagen de unión y apoyo mutuo, posando abrazados y dedicándose bonitas palabras. Una reunión familiar en la que no han faltado las risas, pero tampoco las lágrimas. Dale al play y no te lo pierdas.

-La polémica ruptura familiar que marcó la vida de Arantxa Sánchez Vicario

- Arantxa Sánchez Vicario, tras la muerte de su padre: 'Mis hermanos me han vetado en el tanatorio'