Comienza la última sesión del juicio de Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana

Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana afrontan el que podría ser el último día de juicio en el que se enfrentan a una pena de cárcel de cuatro años de prisión y el pago de una indemnización de 6,6 millones de euros por ocultar su patrimonio para eludir el pago de una deuda millonaria con el Banco de Luxemburgo. Después de que la extenista reconociera los hechos, rompiera a llorar y responsabilizara a su exmarido de la gestión de la fortuna "Me fie de mi marido y fue él quien lo organizó todo", ahora es el turno del empresario, que se sienta en el banquillo a declarar.

Arantxa Sánchez Vicario, aunque declaró el pasado martes, ha vuelto a estar presente en la sala para usar o renunciar a su derecho al último turno de palabra. El primero en declarar en la sala ha sido el Señor Santacana, que ha respondido a las preguntas de la Fiscalía y de su abogado Juan Segarra. El empresario ha manifestado que nunca evitó pagar esa deuda, en contraposición al testimonio de su exmujer. "Tuve siempre la voluntad de pagar la deuda", ha señalado Santacana, que ha negado haberse beneficiado del patrimonio de su exmujer, a quien ha reponsabilizado de la venta de sus inmuebles para obtener liquidez para pagar la deuda con Hacienda de 5,2 millones de euros. Del mismo modo ha respondido a cuestiones como si hizo alguna gestión o asesoró a Arantxa Sánchez Vicario con la finalidad de ocultar su patrimonio, y su respuesta ha sido breve y concisa: "No, en ningun momento".

En los días previos a esta vista oral, además de la tenista, declararon testigos y un perito del Banco de Luxemburgo quien aseguró que en el banco había liquidez para pagar la deuda en noviembre de 2009, fecha en la revocó los poderes a sus padre. "No es cierto que no existieran fondos, había 4 millones de euros en Suiza", apuntó. Y el exabogado de la familia Sánchez Vicario Bonaventura Castellanos también precisó que en 2009 tenía capacidad para abonar la deuda, mientras que la defensa de Josep Santacana apunta que “Sánchez Vicario podía tener fondos pero no disponer de ellos”. Según él, la tenista no tenía "poder sobre sus cuentas hasta que inició varios procesos judiciales, en 2013 y 2014"

