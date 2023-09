Loading the player...

Arantxa Sánchez Vicario es, sin duda, una de las grandes protagonistas de la actualidad. El martes comenzaba en Barcelona el juicio por el que se enfrenta a cuatro años de cárcel por un presunto delito de alzamiento de bienes. La que fuera ganadora de cuatro Grand Slams se derrumbaba el primer día al declarar que su exmarido, Josep Santacana, fue quien gestionó su fortuna a partir de noviembre de 2009: "Yo nunca he gestionado ese patrimonio porque desconozco cómo se hace. Me he dedicado al tenis y siempre me he fiado de terceras personas y en estos momentos era mi marido, la persona que ha estado a mi lado, y es quien ha organizado todo". Precisamente, ese 2009 es el año en que se produce el punto de inflexión con su familia con quien, hasta ese momento, mantenía una excelente relación. ¿Quién es quién en la familia de Arantxa Sánchez Vicario? Te lo contamos en este vídeo. Dale al play no te lo pierdas.

