Arantxa Sánchez Vicario vs Josep Santacana: dos testimonios claramente opuestos

Segundo día del juicio de Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana por un presunto delito de alzamiento de bienes por el que la Fiscalía pide para ambos una pena de 4 años de prisión y una multa de 6,1 millones de euros por haber supuestamente ocultado y descapitalizado su patrimonio para evitar el pago de una deuda millonaria con el Banco de Luxemburgo. Después de que la extenista rompiera a llorar en la primera jornada al hablar del momento en el que le revocó a su padre la gestión de su patrimonio para dársela a su entonces marido, al que responsabilizó de no haber hecho frente a esa deuda millonaria a pesar de disponer de bienes, el juez ha llamado a declarar a los testigos. Entretanto y la espera de que vuelvan a prestar declaración, exponemos uno a uno los testimonios de Sanchez Vicario y Santacana, que se enfrentan a este juicio de forma totalmente contraria.

-Arantxa Sánchez Vicario se derrumba en el estrado de los acusados cuando le mencionan a su padre

-Horas antes de celebrarse el juicio, Arantxa Sánchez Vicario concede una entrevista al diario El País en la que afirma estar pasando apuros económicos. "Doy clases particulares de tenis y, en ocasiones, me contratan para ayudar en la organización de torneos, o como comentarista”. La mitad de sus ingresos va directamente al Banco de Luxemburgo para sufragar la deuda "Estoy haciendo un esfuerzo económico brutal, que seguiré haciendo toda mi vida. Saco adelante a mis hijos gracias también al dinero que me dejan los amigos".

- Josep Santacana niega en El País que su exmujer atraviese una situación precaria: "No es en cierto que Arantxa sufra dificultades económicas. Es una estrategia de cara al juicio para dar pena. Vive en un apartamento de lujo junto a la bahía de Miami a 200 metros de la casa de Enrique Iglesias. E insiste en llevar a los niños a colegios privados”, revela. Santacana añade: "Arantxa tiene sociedades, dinero e inmuebles. Siempre ha tenido, y continúa teniendo, su patrimonio oculto".

-La respuesta de Josep Santacana a las acusaciones de su ex, Arantxa Sánchez Vicario

-Arantxa Sánchez Vicario se desmorona al recordar sus logros y méritos alcanzados en sus declaraciones a El País: "Es muy injusto. Con lo que he ganado, no poder vivir del tenis es un golpe muy duro que no me esperaba. Mi error fue enamorarme. Confié en la persona que tenía al lado, en mi marido, y me la jugó".

-Santacana responde a su testimonio en La Vanguardia. "Eso de que los amigos le prestan dinero… ¿te lo crees? Hablamos de una persona que defraudó a Hacienda, que decía que a Andorra solo había ido para decorar la casa, que no firmó capitulaciones porque estaba enamorada, que al separarnos 'la dejé' con 2.500 o 3.000 euros al mes, todo para dar pena, cuando tengo la transcripción de una vista en EE. UU. reconociendo que ingresa entre 200 y 300.000 al año… Entiendo que los medios la apoyéis por ser quién es, mientras yo soy el tonto de turno. Pero que quede claro: yo llegué a su vida cuando nada podía evitar que estallase la bomba de Luxemburgo. El error no fue enamorarse de mí, sino no pasarle cuentas a su familia cuando era debido. El error fue no pagar a Hacienda".

-Sánchez Vicario en declaraciones a El País: "Siempre me he dedicado al tenis y nunca supe nada de lo que pasaba. Me he fiado de las personas más cercanas a mí, primero mi padre y después mi marido”

-Santacana en La Vanguardia: "No he gestionado su patrimonio, le di consejos para tratar de sacarle liquidez. Pero yo no he hecho nada malo ni tengo ese dinero que el banco exige. Voy a juicio y quiero que se sepa la verdad. Ella se presenta como irresponsable de sus actos: ahora me culpa a mí pero antes ya estaba mal con su familia por ese mismo motivo... Ella no es tonta: de dar pena y llorar sabe mucho, tanto que al final, el tonto aquí soy yo".

-A su llegada a los juzgados, Santacana responde a la prensa, mientras Sánchez Vicario guarda silencio. "Afronto el juicio bien, con tranquilidad", señalaba a su llegada a la Ciudad de la Justicia y ante cuestiones tales como si se arrepiente de lo hechos, el empresario respondía: "No, de nada".

-En el juicio Arantxa Sánchez Vicario admite los hechos, se arrepiente y responsabiliza a su exmarido del impago de esa deuda. "Yo quería pagar, pero él me dijo que no. Que mejor que pagarle al banco era que tuviéramos nosotros el dinero. Me fie de él. Me arrepiento".

- A la salida del juzgado Santacana afirma ante los medios que "en parte" se ha emocionado al ver a Sánchez Vicario porque "no deja de ser la madre de mis hijos". De no haberse divorciado, hubiera celebrado ese mismo día su 15º aniversario de boda. "Es curioso". "Me guardo para mí que me han parecido las palabras de Arantxa, es lo que dice ella. Vosotros mismos opinad".

-Las palabras de Arantxa Sánchez Vicario en las inmediaciones de la Ciudad de la Justicia de Barcelona: "Buenos días, muchas gracias, como comprenderéis no voy a dar ninguna contestación".

-Así fue el polémico matrimonio de Arantxa Sánchez Vicario y su ex Josep Santacana