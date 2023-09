El dardo de Josep Santacana a Arantxa Sánchez Vicario al no asistir la extenista al segundo día del juicio A la espera de que la expareja tenga que volver a prestar su testimonio, el juez ha llamado a declarar a los testigos

Segundo día de juicio por presunto alzamiento de bienes contra Arantxa Sánchez Vicario y su exmarido Josep Santacana, por el que la Fiscalía pide para ambos una pena de 4 años de prisión y una multa de 6,1 millones de euros, y en el que el juez ha llamado a declarar a los testigos. Fue el pasado martes, durante la primera jornada, cuando pudimos escuchar a la extenista admitir el delito, para descargar su responsabilidad en el padre de sus hijos: 'Me fie de él y me arrepiento', fueron sus palabras. La ganadora de cuatro títulos Grand Slam ha optado por no asistir a esta segunda jornada del litigio, una circunstancia sobre la que ha querido opinar su expareja a la salida de los juzgados. ¿Quieres escuchar a Josep Santacana? ¡Dale al play!

