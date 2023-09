Karol G apoya a su novio Feid con su nueva canción. ¿Quién es él?

Karol G está de nuevo enamorada. Tras su complicada ruptura con Anuel AA, la cantante de 32 años ha vuelto a sentir mariposas en el estómago junto al también artista Feid (31). Aunque están siendo bastantes discretos en lo referido a su historia de amor, la intérprete de TGQ no ha dudado en usar sus perfiles públicos para darle apoyo a su chico que acaba de lanzar un nuevo single, Bubalu.

El tema se publicó hace tan solo cuatro días y ya acumula más de dos millones de visitas en plataformas digitales como YouTube gracias a su ritmo pegadizo y una letra que habla de echar de menos por la distancia. “Ya no quiero estar sin ti. Esto no es lo mismo si no estás aquí”. Sin embargo, este no es el único éxito que tiene este vocalista colombiano que se ha convertido en un fenómeno de masas en los últimos tiempos. A continuación, te damos todos los detalles sobre el hombre que ha conquistado el corazón de ‘La Bichota’.

Nacido en 1992 en Medellín (Colombia) bajo el nombre de Salomón Villada Hoyos, comenzó a despuntar en la industria de la música como compositor de temas para otros reguetoneros, algunos de ellos tan populares como Ginza de J Balvin y Mamita de CNCO. En 2017, decidió dar el paso de publicar su propio álbum Así como suena, con colaboraciones con el ya mencionado J Balvin y Nacho, exintegrante del grupo Chino y Nacho.

En 2019, llegó su segundo disco19, con el que consiguió su primera nominación en los Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana. Desde entonces, no ha parado de encadenar lanzamientos: en 2020, Ferxxo, en 2021, Inter Sibuya- La Mafia; y, finalmente, en 2022 Feliz Cumpleaños Ferxxo, te pirateamos el disco. Canciones como La Inocente, Yandel 150, Chorrito pa’las animas y Porfa han sido banda sonora de discotecas y fiestas en todo el mundo. Una voz singular que ha sido reconocida con el Premio Juventud a la Mejor Mezcla Urbana este 2023.

En lo referido a su vida sentimental en el pasado tuvo un breve noviazgo con la productora de cine Nicole Betancourt. Fue a mediados del pasado mes de junio, cuando se le empezó a relacionar con Karol G, confirmando su idilio tras ir dados de la mano a un concierto. Aunque aún no han publicado imágenes juntos en sus muros, usan las redes para intercambiar constantemente cariñosos mensajes con los que muestran que todo va viento en popa.

Además de la felicidad por su relación, Karol G puede presumir de estar en uno de sus mejores momentos profesionales. El álbum Mañana Será Bonito le ha permitido consagrarse como una de las artistas latinas más importantes de la década, puesto que ha batido récords de ventas, escuchas y se ha podido alzar con galardones tan importantes como el Music Video Award de la MTV por su trabajo con Shakira. De la misma manera, con la gira homónima con la que está recorriendo distintos puntos de la geografía internacional ha conseguido llenar estadios colgando el cartel ‘no hay entradas’ a los pocos minutos de poner los tickets a la venta.

