Las tres indirectas de Anuel AA a su ex Karol G en busca de reconciliación

Han pasado ya dos años desde que la cantante Karol G y el artista Anuel AA pusieran fin a su historia de amor. Sin embargo, parece que donde hubo fuego, cenizas quedan y que el puertorriqueño estaría dispuesto a reconquistar de nuevo a su chica y para ello ha desplegado toda su artillería.

Tras separarse de su mujer, la cantante dominicana Yailin, madre de su hija Cattleya, Anuel AA no ha dejado de poner de manifiesto lo mucho que echa de menos a su ex y además de dedicarle abiertamente su última canción, Mejor que yo, a Karol G, el cantante compartía con sus fans un vídeo en el que se le veía durmiendo junto a una camiseta con la cara de la conocida popularmente como 'La Bichota'.

Pero por si estas señales no fueran suficientes para hacer ver a su ex que aun no la ha olvidado, el puertoriqueñlo no ha dudado en arremeter contra la que supuestamente es la actual pareja de Karol G, el también artista colombiano Feid. Y es que, además de cambiar la letra de una de sus canciones durante un concierto para decir "¿Será que Feid la dejó?", Anuel AA también compartió una foto en redes sociales en la que posa con un cartel en el que se lee "Fuck Ferxxo".E incluso escribió en su perfil: "Y esta se la dedico a tu novio bb", en referencia a la pareja de su ex.

Sin embargo, Feid, lejos de quedarse callado ha entrado al juego y ha hecho público un video, que ya es viral, en el que aparece caminando por las calles de Colombia con un cartel que dice: "Anuel, ya no es 'bebecita', es 'mor'", refiriéndose a como llama él cariñosamente a su 'amor'.

Karol G, por su parte, ha sido mucho más sutil y además de borrar de un plumazo de las redes sociales todas fotos en las que aparecía junto a él, durante su participación en el Tiny Desk Concert, del canal de YouTube NPR Music, no dudó en interpretar el tema Gucci los paños, con el que parece dejar bastante claro que no está interesada en retomar su relación y cuyas estrofas dicen así: "Te fuiste y ya yo te olvidé / Eso es lo que hoy te mata / Y así como te quise ayer / Hoy ya no eres una persona grata… Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera / Pero yo no soy cualquiera".

¿Continuará Anuel AA mandando indirectas a su ex?