Hablamos con la modelo Sarah Loinaz tras su boda sorpresa en Dubái

¡Sorpresa! La modelo Sarah Loinaz se ha casado y en ¡HOLA! hemos tenido la oportunidad de hablar con ella para que nos cuente cómo fue su gran día. La top vasca, que fue elegida Miss Universo España en el año 2021, pronunció el 'sí, quiero' en una boda muy íntima, tanto que solo estaba ella y su pareja, al que define como "el amor de mi vida". Sarah nos cuenta que más adelante les gustaría hacer una fiesta junto a sus familiares y amigos y esperemos que sea entonces cuando podamos verla vestida de novia. "Siempre he dicho que me casaría en una boda de princesa con varios cambios de vestidos", nos cuenta. Lo suyo fue un amor a primera vista y reconoce que está viviendo un sueño. Con ella hemos hablado de su boda y también de sus planes de futuro, ya que les encantaría aumentar la familia "muy pronto".

- Sarah, lo primero ¡enhorabuena por tu boda! ¿cómo te sientes?

¡Muchísimas gracias! Sé que ha sido una sorpresa, porque nunca he compartido nada de mi vida privada. Incluso la gente no sabía que tenía una relación pero, a pesar de llevarlo en privado, me apetecía compartir este momento tan especial. Me siento muy feliz

- ¿Nos puedes contar cuándo y dónde fue?

Actualmente estoy viviendo en Dubái, país al que me mudé por amor, y aquí fue donde nos casamos hace unos días

- Entiendo que fue una boda muy íntima

Es curioso, porque me he casado como mis padres se casaron: los dos solos. Ha sido algo más que íntimo, por así decirlo, pero sí que es cierto que más adelante me encantaría hacer una celebración con mi familia y amigos más cercanos, que por supuesto también considero familia

- ¿Cómo fue la ceremonia?

A pesar de que mi marido es europeo, también es musulmán como yo y nos casamos con la misma cultura. ¡Se me hace muy raro decir la palabra marido, tengo que acostumbrarme! (ríe) Celebramos ese momento con mucha emoción y, sobre todo, mucho amor. Es el amor de mi vida

- Uno de los secretos mejor guardados siempre es el vestido de novia, ¿cómo fue el diseño con el que diste el 'sí, quiero'?

Pues la verdad es que esto es algo que tengo pendiente, ya que quienes me conocen saben que siempre he dicho que me casaría en una boda de princesa con varios cambios de vestidos y cuando más adelante lo celebremos, lo haré seguro. Esta vez me vestí apropiada a la vestimenta de la mezquita. Fue un momento muy especial que me acercó aún más a mis orígenes

- ¿Dirías que fue tu boda soñada?

Estoy muy enamorada y todo lo que estoy viviendo ahora mismo me parece un sueño. Me siento muy feliz de haber encontrado a un compañero de vida con el que quiero compartir todo

- Lo has llevado con mucha discreción, ¿no te apetece compartir con tus seguidores alguna foto de tu gran día?

Compartí diferentes fotos donde se veía mi anillo de compromiso y mucha gente me preguntaba por redes sociales, pero sentía que era algo que estábamos viviendo de una forma muy diferente y quería disfrutarlo en privado, por eso no confirmé nada. Fue un flechazo y me propuso matrimonio al poco de conocernos

- ¿Hubo alguna anécdota o momento divertido?

Lo más divertido ha sido explicar que me he casado de un día para otro, pero quien se ha enamorado locamente lo entiende, y las personas que nos quieren se alegran y lo celebrarán con nosotros pronto

- Ha sido una gran sorpresa, ya que muchos no sabían que tenías pareja... ¿Quién es el hombre que te ha robado el corazón?

Es una persona privada pero que apoya y entiende muchísimo mi trabajo y carrera. Es europeo, tiene 33 años y, además de ser mi marido, es mi mejor amigo. Nunca había tenido una relación como la que tengo ahora. Hemos construido un hogar desde cero y nuestro sueño ahora mismo sería crear una pequeña familia

- ¿Cuánto lleváis juntos?

Llevamos medio año juntos, pero no sé ni explicar cómo han sucedido las cosas, ya que si lo planeo, no salen así. Ha sido el destino. Ya sabéis que yo siempre he creído mucho en esto y, sin duda alguna, es lo que nos ha pasado. Al poco de conocernos ya me estaba mudando, no solo de casa ¡sino de país! y ya él me estaba proponiendo matrimonio

- ¿Cómo es la vida de casada? ¿Ha cambiado algo vuestra relación?

Nuestra relación sigue siendo la misma, nos respetamos y apoyamos muchísimo. Siento que no solo tengo un novio o marido, sino también un mejor amigo y alguien con el que construir día a día un proyecto de vida

- ¿Habéis tenido luna de miel?

Por trabajo aún no hemos podido hacer una luna de miel como tal, pero sí que hemos viajado a Madrid y a Bodrum este verano. Mi destino ideal sería ir a Maldivas como luna de miel, esperemos que pronto podamos encontrar el tiempo para escaparnos unos días solos

- ¿Cómo se presentan los próximos meses? ¿Nos puedes contar algún proyecto?

Estoy empezando a trabajar en este nuevo mercado, el árabe, en el cual me siento muy identificada y que encajo. Nada más llegar tuve la oportunidad de trabajar en dos proyectos que me hacían mucha ilusión y, a raíz de eso, me están saliendo otras oportunidades. Aún así no dejo de ir a España para trabajos y eventos internacionales. Lo más cercano en cuanto a lo laboral ahora mismo son las Fashion Week de Milán y el Festival Internacional de Cine de Venecia. Y, en cuanto a lo personal, formar una familia muy pronto