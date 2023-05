Acompañamos a la modelo Sarah Loinaz en su paso por el Festival de Cannes

Este año hemos podido vivir el Festival de Cine de Cannes desde un punto de vista diferente. La modelo Sarah Loinaz ha sido una de las invitadas a la 76º edición y la hemos acompañado en estos días que ella misma ha descrito como "un sueño". Sarah, que fue coronada Miss Universo España en 2021, nos ha hablado de todo el glamour que rodea al festival francés pero también de algunos contratiempos a los que ha tenido que hacer frente. Ha compartido con nosotros su emoción al estar cerca de personas a las que admira, su preparación para la alfombra roja con su equipo de peluquería y maquillaje, los motivos por los que ha elegido diseños tan espectaculares para posar ante los fotógrafos...

Loading the player...

​- ¿Cómo estás viviendo estos días en Cannes?

Están siendo muy intensos, pero intento disfrutarlos porque aquí pierdes la noción del tiempo y todo pasa muy rápido. Es con el tiempo, cuando realmente te das cuenta de lo que está pasando y lo que estás haciendo. A veces parece surrealista, porque en este mismo punto se concentra toda la gente que una ha admirado y, de repente, pues cuesta asimilarlo. Pero me siento superfeliz y agradecida, la verdad.

- Muchos se preguntan cómo surge la oportunidad de acudir a este festival. En tu caso, ¿cómo se da?

En esta ocasión he sido invitada por diferentes marcas con las que suelo trabajar a lo largo del año. Por ejemplo, en esta ocasión ha sido de la mano de Dior Beauty, que son los encargados de todos mis maquillajes y estilismos del cabello, y por el diseñador español Andrés Acosta, entre otras marcas. Es la primera vez que me he tenido que quedar tantos días y poder disfrutar del festival tanto tiempo.

- ​¿Cómo es tu rutina durante esta semana?

Cada día es una nueva aventura, ya que los planes cambian a última hora, te invitan a nuevos eventos, surgen oportunidades... Intento dormir lo máximo que puedo pero a veces es inevitable dormir cuatro/cinco horas por los imprevistos que van pasando con los eventos y trabajos durante el festival.

- Foto a foto: todos los looks del Festival de Cannes

- ¿Quién te acompaña?

Este año ha sido muy especial porque me ha acompañado mi madre y mi diseñador Andrés Acosta, que es como mi familia. Dentro de todo el caos, hemos intentado disfrutar lo máximo de estos días.

- Parece que llevas un ritmo frenético, ¿es así?

Si, es una locura absoluta. No te da tiempo de asimilar y, a veces, es difícil disfrutar del momento. Siento que creamos recuerdos de los que después nos acordamos como anécdotas y podemos disfrutarlos, pero es una locura cómo se vive detrás de cámaras todo esto. Delante de cámaras todo es idílico pero, a veces, para nada es así.

- Te hemos visto con looks muy diferentes, ¿nos puedes contar por qué los has elegido?

Este año he utilizado para los eventos de alfombra roja y la amfAR diferentes tonos de azules y con un guiño al mundo árabe con complementos y estilismos, por mis orígenes. Para la alfombra roja con Andrés Acosta nos inspiramos en Cleopatra, con eso os digo todo.

- Anoche estabas muy sexy con un espectacular diseño de Andrés Acosta, ¿cómo te sentiste?

Fue la alfombra roja que más he disfrutado nunca. Posar junto a modelos que siempre he admirado y seguido ha sido un regalo y, sobre todo, hacerlo de la mano de mi amigo y diseñador Andrés Acosta, que tanto admiro y adoro. Ha sido un sueño.

- El complicadísimo vestido de Heidi Klum que terminó pasándole factura en Cannes

- Con tantos fotógrafos, ¿dirías que asusta o te sientes cómoda?

Al principio impacta un poco, sobre todo porque siempre queremos estar o salir perfectas y eso es algo que estresa, porque ni lo somos ni es posible. Entonces, pues bueno, te adaptas y aprendes a darle importancia a otras cosas, sobre todo a ser auténtica. Es algo en lo que sigo trabajando, porque esta industria es muy fuerte en ese sentido.

- ¿Tienes algún tip para salir siempre bien en las fotos?

No creo que siempre salga bien en las fotos, eso es algo imposible, pero sin duda es un trabajo en equipo, del estilismo en conjunto. Estoy muy agradecida de poder contar con el glam de Dior Beauty y mi estilista Alejandro Rebanal.

- ¿Has conocido a muchas estrellas de cine este año? ¿quién te ha sorprendido más?

Sí, en estos días he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente de la industria a la que admiro mucho pero, sin duda, quien se roba mi atención aunque no sea de la industria del cine quizá pero sí de la moda, es Naomi Campbell. ¡Wow, qué mujer!

- Marta Lozano lleva la moda española a Cannes por quinto año consecutivo

- ¿Nos puedes contar alguna anécdota divertida de estos días?

No sé si divertida, pero una estilista de una actriz árabe muy conocida casi me tira por las escaleras el otro día sin querer. Salíamos para la alfombra roja cuando, de repente, aparecen como 15 personas de producción de una actriz empujando a todo el mundo para abrirle paso. No había visto esto ni siquiera con los más grandes. De hecho, creo que ellos son precisamente los más humanos y humildes. Tanto mi diseñador como yo nos tomamos todo a risa, pero fue muy fuerte... Gracias a Dios no me caí por las escaleras ni me pasó nada.

- Te hemos visto con Petra Nemcova, ¿cómo es en las distancias cortas?

Fuimos juntas en el coche de Chopard a la alfombra roja y la verdad que es un amor de persona. Supercercana, humilde y generosa. Me gusta mucho su energía y espero poder verla en más ocasiones.

- Ahora viene la gala amfAR, ¿estás nerviosa al ser tu primer año?

Sí, estoy muy contenta de poder asistir a un evento con una causa tan especial como la de amfAR. Apoyar una causa benéfica aprovechando la visibilidad de estos eventos me parece maravilloso.

- Carlota Casiraghi, junto a su marido, brilla en Cannes con un vestido de lentejuelas

- ¿Nos puedes contar algo del look que vas a llevar?

Para cerrar Cannes con la gala amfAR, llevaré un vestido siguiendo la historia en azul, esta vez del diseñador internacional Michael Cinco, con una abertura en la zona del abdomen y muy ceñido. También inspirado en el mundo árabe con el toque del cuello.

- ¿A quién te gustaría encontrarte?

Me encantaría encontrarme con españoles de la industria. Me hace mucha ilusión ver en cierta forma a representantes de nuestro país en eventos internacionales. El otro día en el evento de Vanity Fair conocí a Jon Kortajarena y es algo muy especial ver gente no solo de tu mismo país, sino también de la misma zona que tú, ya que él es vasco como yo. Es todo un orgullo.

- Para terminar, ¿qué resumen haces de tu paso por el festival este año?

Ha sido una maravillosa locura. Muy agradecida, pero definitivamente necesitaré un detox después de tantos días en Cannes.