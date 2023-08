Primeras palabras de Genoveva Casanova tras su gran susto de salud: 'No debemos desperdiciar ni un día' La actriz mexicana se recupera de una embolia pulmonar que le llevó a permanecer ingresada ocho días

Si hace tan solo unos días ¡HOLA! desvelaba el doloroso revés que Genoveva Casanova había sufrido en su salud, un bache que le llevó a permanecer ingresada en un centro hospitalario de la capital durante más de una semana, ahora la intérprete mexicana ha roto el silencio. De forma gráfica y textual, la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo ha compartido con su comunidad virtual la pesadilla que ha vivido desde que el 20 de julio acudiera a urgencias y posteriormente fuera diagnosticada de una embolia pulmonar, que desembocó en un infarto pulmonar y un derrame.

Las imágenes de Genoveva Casanova saliendo del hospital

A través de dos instantáneas de momentos muy diferentes a las que ha agregado un significativo texto, la actriz de 46 años ha reflexionado sobre la terrible experiencia que ha opacado sus últimos días y le ha dado grandes enseñanzas. En la primera imagen Genoveva aparece en la camilla del centro médico, donde fue atendida con suma eficiencia nada más asistir arropada por su tío tras sentir severos dolores de espalda durante varios días. Allí le inyectaron, en primer lugar, morfina para calmar la zona y después heparina. Fue más tarde cuando se sometió a varias pruebas y le confirmaron que había sufrido un infarto pulmonar. Entretanto, se tomó el selfie que ahora ha compartido con sus más de sesenta mil admiradores, en el que está entubada, con la vía en el brazo, gesto de cansancio y recostada.

Por contra, la segunda fotografía es de este mismo viernes, 4 de agosto. En ella se muestra con gesto sonriente, enfundada en un conjunto deportivo y visiblemente activa por las calles de la capital, dispuesta a encarar con energía, actividad física y optimismo la fase de recuperación que tiene por delante. "Dos fotos. Una del día 21, al día siguiente de ser ingresada en el hospital por un tromboembolismo pulmonar que me causó un infarto pulmonar, un derrame y un daño en uno de los ventrículos del corazón... Y otra de esta mañana, saliendo a caminar al Retiro, quince días después, ya en proceso de una larga recuperación", ha expresado.

Tal y como su íntima amiga Patricia Cerezo transmitió hace dos días, cuando habló por primera vez del estado de salud de la madre de Amina y Luis, se desconoce por el momento si el motivo que desembocó en esta pesadilla para Genoveva ha sido el Covid. "Covid o no (no estamos seguros de que esa haya sido la causa), he comprobado lo importante que es hacerse una analítica profunda y ver cómo estamos, por si las dudas... Así podemos prevenir problemas importantes. En mi caso habrían sido los Dimeros D, que reflejan la coagulación de la sangre", ha advertido a modo de mensaje de prevención para todos sus seguidores, a quienes ha animado a realizarse estudios y controles periódicos.

De este revés Genoveva ha sacado varias lecciones de vida, de las que destaca "la importancia de llevar una vida sana, con una buena alimentación y ejercicio", lo que considera que "hace la diferencia": "Y, sobre todo, ha sido un buen recordatorio de la importancia de enfocar la vida en hacer felices a la gente que nos quiere. ¡Eso es lo único importante en esta vida! No debemos desperdiciar ni un día. Cada uno es un regalo". También ha aprovechado para agradecer las muestras de cariño y apoyo que ha recibido en las últimas horas, la encomiable labor de sus doctores y del equipo médico que le atendió y la oportunidad "de seguir aquí y de disfrutar de mis seres queridos un tiempo más".y

