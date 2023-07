Los emocionantes planes que tenía Sinead O’Connor antes de morir

La prematura muerte de Sinead O’Connor con 56 años acabó con todos los planes que tenía la artista. La irlandesa, alejada del panorama musical desde hace años, estaba decidida a volver a los escenarios para reencontrarse con sus incondicionales. No solo estaba volcada en la planificación de un nuevo disco sino que también tenía planes de gira y en el cine. Así lo ha explicado la agencia 67 Managements en un comunicado, detallando los emocionantes proyectos en los que ya estaba trabajando Sinead y que perfilaban un futuro brillante tras una década retirada. Además de enviar sus mejores deseos a familia y amigos detallaron en qué estaba trabajando O’Connor.

“Sinead estaba completando un nuevo álbum, revisando nuevas fechas para una gira en 2024 y estaba considerando las opciones de llevar su libro a la ficción” comentan. Se refieren al libro de memorias Rememberings que publicó la irlandesa en 2021 en el que hablaba de su vida y su carrera. Un biopic que ha quedado truncado, igual que el disco, por su repentina muerte. “Estaban en marcha planes increíbles. Rendimos tributo a quienes pusieron su corazón en ellos, les estaremos eternamente agradecidos”. En el mismo documento recuerdan que Sinead y su equipo eran una familia y que fue un honor trabajar con ellos.

El último álbum de Sinead se lanzó en 2014 con el título de I’m Not Bossy, I’m the Boss. Desde entonces estuvo alejada del panorama musical. Diversas circunstancias la llevaron a quedar relegada a un segundo plano como sus polémicas públicas (rompió una imagen del Papa por ejemplo) y los problemas de salud mental con los que lidió durante su vida (ella misma contó que le habían diagnosticado un trastorno bipolar). Pocos días antes de su muerte, Sinead escribía acerca de su futuro y se confesaba con muchas ganas de hacer realidad sus planes. “Me he mudado a Londres después de 23 años de ausencia. Estoy feliz de estar en casa. Pronto acabaré mi disco que lanzaré a principios del próximo año”.

Se descartan indicios sospechosos en su muerte

Repasaba entonces algunos posibles lugares a los que iría de gira. “Espero ir a Australia y Nueva Zelanda en 2024. Europa, Estados Unidos y otros territorios quedarán para 2025”. Parece poco probable que se lance ahora música inédita de la artista pues ella misma confesaba hace unos años que había protegido su legado y su fortuna para sus hijos. De hecho una de las cosas que les pidió fue que no dejaran a las discográficas disponer de su repertorio musical tras su muerte, que tuvieran control sobre lo que se hiciera con sus canciones.

Las circunstancias de la muerte de la irlandesa siguen siendo un misterio. La policía no ha encontrado indicios sospechosos como señala el informe. “No se contempla la participación de otras personas. La policía recibió una llamada a las 11:18 horas del miércoles 26 de julio acerca de una mujer que no respondía a estímulos en una dirección residencial. Los oficiales acudieron al lugar y la mujer, de 56 años, fue declarada muerta en la escena. Los familiares han sido notificados. La muerte no está siendo tratada como sospechosa. Se preparará un informe para el forense”. Se llevará a cabo entonces una autopsia para determinar lo ocurrido.

Homenajes en Londres

El recuerdo y homenajes a la artista se suceden de parte de fans anónimos y rostros conocidos en distintos puntos de Londres. Uno de ellos tuvo lugar en el Centro Irlandés de la ciudad donde se dieron cita cientos de personas. En la entrada del recinto, situado en el barrio de Camden, se colocaron rosas y girasoles, tarjetas con mensajes de despedida como “descansa guerrera” y se tocaron las canciones de Sinead. El homenaje fue promovido por la novelista Annie MacManus y asistieron, entre otros, la humorista Aising Bea, que recordó que O’Connor fue “una bella y amable persona, una mujer y artista increíble”.