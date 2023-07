Los cuatro hijos que tuvo Sinead O'Connor, nacidos de diferentes relaciones

La muerte de Sinead O’Connor a los 56 años de edad ha sido inesperada y sin duda muy triste. La intérprete tuvo una vida marcada por los problemas de salud mental y sobre todo por la pérdida de su hijo adolescente Shane, que tenía 17 años y murió a principios de 2022. También el joven combatía diversos problemas de salud mental y fue precisamente mientras atravesaba una de sus recaídas cuando ocurrió su trágica muerte. Sinead nunca superó lo sucedido, algo que reflejó en muchas ocasiones en los mensajes que compartía. En algunos de los últimos que escribió hizo referencia a Shane, “el amor de su vida”. “Fue la luz de mi alma. Éramos una misma alma en dos mitades. Era la única persona que me amaba incondicionalmente”. En otro de los mensajes aseguraba que vivía en las sombras desde que perdió a su hijo.

La familia afronta un año después otra terrible pérdida, que ha causado una gran conmoción en el panorama musical mundial y en Irlanda, tierra natal de la intérprete. A través de un comunicado han pedido respeto sin desvelar las causas de lo ocurrido. La cantante, cuya fama aumentó en los años noventa, estuvo casada en cuatro ocasiones. Su primer marido fue el productor musical John Reynolds, con el que tuvo a su primer hijo Jake Reynolds; se unió al periodista Nicolás Sommerlad; contrajo matrimonio por tercera vez con el músico Stephen Cooney; y su cuarta unión fue con el terapeuta Barry Herridge, un matrimonio que duró solo 16 días.

Cuatro hijos de cuatro relaciones diferentes

La artista tuvo además otros tres hijos de relaciones que no llegó a formalizar. Tuvo con ellos una relación complicada pues llegó a perder su custodia debido a los problemas con los que lidiaba. Ya mencionábamos al primero Jake, que nació en 1987, el mismo año en el que lanzó su primer disco The lion and the Cobra. Fue este el único que nació durante uno de sus matrimonios, concretamente con el productor musical John Reynolds. Jake tiene ahora 36 años, trabaja como chef y junto a su pareja Lia fue padre en 2015 de un niño. Entonces O’Connor compartía la noticia de que había sido abuela con mucha emoción.

Su segunda hija Róisín Waters, nació de su relación con John Waters, columnista de The Irish Times. Tiene actualmente 27 años y también se dedica a la cocina aunque, como contó su madre en una ocasión, sobre todo hace repostería. En 2004 nació Shane, hijo de Donal Lunny, un músico folk y productor irlandés. Su pérdida en enero de 2022 fue lo que sumió a la artista en la oscuridad y lo que marcó el último año y medio de su vida, sin él confesó que estaba perdida. El hijo menor de O’Connor, Yeshua Francis Neil, nació a finales de 2006 de su relación con Frank Bonadio. Gracias a algunas pinceladas que sobre él contó su madre, se sabe que el adolescente de 16 años ha seguido los pasos de la artista en la música. “Es un músico increíble y toca el piano de manera espectacular. Tiene una voz preciosa puede hacer lo que quiera” declaró O’Connor en 2021.

Sinead O'Connor deja tras de sí un legado musical incomparable cuajado de éxitos como Nothing Compares to You, In this Heart, Something Beautiful y Troy, entre muchas otras. Su comportamiento rompedor y controvertido la convirtió en una de las artistas más complejas e icónicas de la década de los 90. Detrás de su voz dulce se escondía una vida marcada por una complicada infancia, adicciones y problemas mentales.